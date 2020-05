Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat die Bereitschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) bekräftigt, ihre Anleihekäufe falls nötig auszuweiten. "Wir sind falls erforderlich zu einer weiteren Anpassung unserer Instrumente bereit - das betrifft die Vergrößerung des (Pandemiekaufprogramms) PEPP und seine Zusammensetzung, und zwar so stark und so lange wie nötig", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext bei einem Webinar des Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS).

Lane zufolge beobachtet die EZB ständig genau die Marktentwicklungen, um sicher zu stellen, dass die Geldpolitik ausreichend akkommodierend ist und einer Eskalation von Risiken entgegenwirkt, die mit finanziellen Verstärkungsmechanismen im Zusammenhang stehen.

