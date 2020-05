Zu Beginn der Woche wurden bereits Gerüchte laut, dass die Softbank ein Anteilspaket an T-Mobile US an die Deutsche Telekom verkaufen könnte. Laut Medienberichten könnte es noch in dieser Woche zu einem Deal kommen. Die Softbank will demnach Anteile von bis zu 20 Milliarden Dollar versilbern.Erst am 1. April hatten die Deutsche Telekom und die Softbank den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint nach langer Hängepartie besiegelt. Die Telekom hält seitdem 43,6 Prozent der Anteile, die Softbank ...

