Baltimore (www.fondscheck.de) - Der deutsch-französische Vorschlag ist ein bedeutender Schritt nach vorn in der europäischen Architektur der Institutionen, so kommentiert Andreas Billmeier, Analyst der Legg-Mason-Tochter Western Asset Management, den EU Recovery Fund.Würde er wie skizziert angenommen, hätte der auf Zuschüssen basierende Recovery Fund eine ähnliche Bedeutung, wie es der Marshall-Plan für die Empfängerländer Ende der 1940er-/Anfang der 1950er-Jahre gewesen sei. Die Konzentration auf die am stärksten betroffenen Branchen und Regionen biete Flexibilität bei der Finanzierung der Maßnahmen im "alten Europa" anstelle der üblichen Empfänger in Mittel- und Osteuropa im Rahmen der herkömmlichen Kohäsions- und Konvergenzrichtlinie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...