BERLIN (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind ergebnislos vertagt worden. Die erste Verhandlungsrunde, die coronabedingt erst jetzt stattfinden konnte, habe keine Annäherung der Standpunkte gebracht, erklärte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB). "Die Bauwirtschaft ist wirtschaftlich in einer anderen Verfassung, als sie dieses zum Jahresauftakt vor Corona gewesen ist", betonte ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz, der Verhandlungsführer der Arbeitgeber ist. Die zweite Verhandlungsrunde findet den Angaben zufolge am 4. Juni in Berlin statt.

