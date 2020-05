Die Sommer-Kollektionen müssen beworben werden ? aber wie? Asos setzt jetzt eine AR-Technologie ein, um Models virtuell einzukleiden und Fotoshootings zu ersetzen. Der Modehändler Asos hat die Präsentation seiner Produkte im Onlineshop verändert und Fotoshootings durch simulierte Fotos von reellen Models ersetzt. Woche für Woche sehen Kunden jetzt Kleidung an sechs Models, die diese nie getragen haben. Eine Augmented-Reality-Technologie ?zieht? die Fotomodelle an und bietet so einen Ersatz für Fotoshootings, die aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...