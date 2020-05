Grafana, das quelloffene Tool zur Erstellung schicker Dashboards, ist in Version 7.0 erschienen. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen. Grafana-Schöpfer Torkel Ödegaard hat im Rahmen einer virtuellen Keynote die neuste Version des unter seiner Leitung entwickelten quelloffenen Dashboard-Tools vorgestellt. Neu ist unter anderem ein überarbeiteter Panel-Editor. Der soll im Gegensatz zum bereits in Version 6 überarbeiteten Editor deutlich einfacher in der Handhabung sein. Neugestaltete Bedienelemente sollen dabei helfen, die zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...