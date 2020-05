DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr MESZ statt.

AKTIENMÄRKTE (18:33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.902,58 -0,32% -22,50% Stoxx50 2.847,82 -0,66% -16,32% DAX 11.075,29 +0,15% -16,41% FTSE 6.002,23 -0,77% -19,81% CAC 4.458,16 -0,89% -25,42% DJIA 24.520,97 -0,31% -14,08% S&P-500 2.953,74 -0,01% -8,58% Nasdaq-Comp. 9.281,18 +0,50% +3,44% Nasdaq-100 9.386,82 +0,59% +7,49% Nikkei-225 20.433,45 +1,49% -13,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,75 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 31,69 31,82 -0,4% -0,13 -46,7% Brent/ICE 34,44 34,81 -1,1% -0,37 -45,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,05 1.732,40 +0,5% +8,65 +14,7% Silber (Spot) 17,36 17,20 +1,0% +0,16 -2,7% Platin (Spot) 840,40 822,50 +2,2% +17,90 -12,9% Kupfer-Future 2,41 2,40 +0,5% +0,01 -14,1%

Die Ölpreise geben anfängliche Gewinne ab und drehen ins Minus. Das Barrel der US-Sorte WTI ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 31,71 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent gibt deutlicher nach und fällt um 1,6 Prozent auf 34,26 Dollar. Zu Wochenbeginn war es mit den Preisen steil nach oben gegangen - angetrieben von Hoffnungen auf eine Nachfragebelebung im Zuge der eingeleiteten Corona-Lockerungen. Gold legt zu: Der Preis für die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.741 Dollar.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Kursgewinnen zu Wochenbeginn zeigt sich die Wall Street am Dienstag im Verlauf uneinheitlich. Neben Gewinnmitnahmen agieren die Anleger wieder vorsichtiger, denn angesichts der globalen Verwerfungen aufgrund der Pandemie bestehen nach wie vor erhebliche Risiken für die Weltwirtschaft. Zur Sorge um die Wirtschaft gesellen sich Befürchtungen, dass sich der US-chinesische Handelskonflikt wieder verschärfen könnte. Die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats brachte nichts Neues. Der Fed-Chef bekräftigte, dass die Notenbank alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werde, um die US-Wirtschaft durch die Corona-Krise zu steuern. Konjunkturseitig zeigen Daten zu den Bau-Aktivitäten in den USA für den Monat April wie erwartet einen kräftigen Einbruch. Walmart-Aktien steigen um 0,8 Prozent. Die US-Handelskette hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Pandemie belastete Walmart mit knapp 900 Millionen Dollar. Für Home Depot geht es um 1,5 Prozent nach unten. Die US-Baumarktkette ist mit einem höheren Umsatz ins Jahr gestartet als erwartet, allerdings drückten die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie höheren Personalkosten den Gewinn unerwartet deutlich. Der Jahresausblick wurde wegen andauernder Unsicherheiten aufgrund der Pandemie zurückgezogen. Moderna geben nach ihrer Hausse von 20 Prozent am Vortag 6 Prozent nach. Die Aktie hatte zu Wochenbeginn kräftig zugelegt, nachdem ein Impfstoff des Unternehmens gegen das Coronavirus bei gesunden Probanden angeschlagen hatte. Die Pharmagesellschaft nutzt die Gunst der Stunde und führt eine erweiterte Kapitalerhöhung um 1,34 Milliarden Dollar durch - ursprünglich hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden Dollar angepeilt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 /Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rally-Schub vom Wochenauftakt hat sich an den europäischen Börsen am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der Euro-Stoxx-50 wurde vom Ende des Leerverkaufverbots gedrückt, das einige Länder während des März-Crashs verhängt hatten. Etwas gebremst wurden die Kurse auch von zahlreichen Warnungen, die "euphorische" Stimmung vom Montag sei angesichts der Pandemie nicht gerechtfertigt. Bei den Sektoren setzten die Indizes der zuletzt besonders stark gestiegenen Aktien aus der Auto-, Bau- und Ölbranche deutlicher zurück. Am stärksten unter Druck stand der Sektorindex der Telekom-Aktien mit einem Minus von 2,6 Prozent. Telecom Italia brachen um 8,6 Prozent ein, Telefonica um 9,4 Prozent. Mit Blick auf die Quartalszahlen von Telecom Italia hieß es, der operative Turnaround sei weiter in die Ferne gerückt. Auch der Ausblick für dieses Jahr sei nun mit Risiken behaftet. "Daneben führt auch bei diesen beiden Aktien das Ende des Leerverkaufverbots zu Druck", sagte ein Händler. Deutsche Telekom wurden weiter gebremst von den Plänen des japanischen Technologiekonzerns Softbank, der einen Käufer für seine Anteile an der lukrativen Telekom-Tochter T-Mobile US im Wert von rund 20 Milliarden Dollar sucht. Die T-Aktie verlor 2,2 Prozent. Thyssenkrupp stiegen um weitere 5,1 Prozent. Der Konzern hat bestätigt, dass er mit Lürssen und Finacitieri über eine Zusammenarbeit im Schiffbau spricht. Auch für das Stahlgeschäft sucht er einen Partner. Julius Bär zogen um 5 Prozent an. Die Analysten von Jefferies stellten in den neuen Geschäftszahlen die Margenentwicklung als überraschend positiv heraus. Für Dermapharm ging es um 4,9 Prozent nach oben. Der Arzneimittelhersteller hat nach einem guten Jahresauftakt die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Hornbach ist einer der Gewinner des Lockdown. Konzernumsatz und bereinigtes Betriebsergebnis werden nach Angaben des Unternehmens deutlich über den Vorjahreswerten liegen. Hornbach Baumarkt gewannen 3,9 Prozent, die Aktien der Hornbach Holding 2,1 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:43 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0933 +0,15% 1,0935 1,0879 -2,5% EUR/JPY 117,96 +0,69% 117,43 116,83 -3,2% EUR/CHF 1,0631 +0,19% 1,0631 1,0541 -2,1% EUR/GBP 0,8925 -0,27% 0,8926 0,8908 +5,5% USD/JPY 107,88 +0,53% 107,39 107,37 -0,8% GBP/USD 1,2249 +0,42% 1,2253 1,2210 -7,6% USD/CNH (Offshore) 7,1129 -0,05% 7,1188 7,1231 +2,1% Bitcoin BTC/USD 9.707,01 +0,25% 9.583,01 9.650,82 +34,6%

Am Devisenmarkt hält der Euro die Gewinne, die er eingefahren hat, vor dem Hintergrund des von Deutschland und Frankreich angestoßenen Plans eines EU-Wiederaufbaufonds. Er wird mit etwa 1,0935 Dollar gehandelt gegenüber 1,0879 am Montagabend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In Kauflaune haben sich die Anleger am Dienstag in Ostasien präsentiert. Gestützt wurde der Handel von Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff. Auch die globalen Lockerungen der Restriktionen gegen die Ausdehnung der Pandemie stützten. In Schanghai blieb der Markt hinter dem regionalen Trend zurück. Teilnehmer verwiesen auf die latenten Spannungen zwischen den USA und China. In Tokio führten mit der Hoffnung auf eine wieder funktionierende Wirtschaft Elektronik-, Auto- und Finanzwerte den Markt an. Auch Nippon Steel waren als Profiteur einer wieder aktiveren Weltwirtschaft gesucht und kletterten um 6,8 Prozent. Dagegen fielen Softbank um 2,7 Prozent, nachdem der Technologieinvestor am Vortag nach Börsenschluss einen Verlust im Geschäftsjahr berichtet hatte. Softbank will nun T-Mobile-Aktien im Volumen von rund 20 Milliarden Dollar abstoßen. Panasonic verteuerten sich um 7 Prozent, weil der Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal die Analystenprognosen übertroffen hat. Sony holt seine Finanztochter Sony Financial einem Zeitungsbericht zufolge vollständig in den Konzern. Wie die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, will der Konzern für die ausstehenden Anteile 400 Milliarden Yen - umgerechnet 3,4 Milliarden Euro - in die Hand nehmen. Sony Financial haussierten um 17 Prozent, Sony gewannen 3,2 Prozent. In Hongkong waren sowohl Immobilien- als auch Ölwerte gefragt, so stiegen Link Real Estate Investment, China Overseas Land & Investment und Wharf Real Estate Investment um jeweils über 3 Prozent. Bei den Ölwerten gewannen PetroChina um 4,4 Prozent und China Petroleum & Chemical 3,3 Prozent. In Seoul rückten Samsung um 2,8 Prozent vor. Am australischen Arbeitsmarkt zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Die Zahl der Beschäftigten ist in den vergangenen zwei Wochen nur noch um 0,2 Prozent gesunken. Zu den starken Werten in Sydney gehörten BHP mit einem Plus von 5,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche-Börse-Aktionäre entlasten Vorstand und Aufsichtsrat

Die Kritik der Aktionäre der Deutschen Börse an Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung hat sich in Grenzen gehalten. Angesichts von Rekordzahlen zum Jahresauftakt, der Bestätigung der Jahresziele für 2020 und der Ausschüttung einer Dividende von 2,90 Euro je Anteilsschein für das vergangene Geschäftsjahr trotz der Coronakrise überrascht das nicht. Vereinzelt beanstandet wurde das zur Abstimmung gestellten Vergütungssystem für den Vorstand.

SAP-Aufsichtsratschef Plattner will Mandat verlängern

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 12:34 ET (16:34 GMT)

SAP-Mitgründer, -Großaktionär und -Aufsichtsratschef Hasso Plattner erwägt eine weitere Amtszeit an der Spitze des Kontrollgremiums. "So lange ich gesund und munter bin, warum nicht?", sagte er dem Handelsblatt. "Ich wurde diesbezüglich bereits angesprochen und sehe zumindest eine gewisse Logik darin, in unruhigen Coronazeiten wie jetzt ein Stück Sicherheit und Kontinuität ins Unternehmen zu bringen. Insofern denke ich zumindest darüber nach, ob ich mein Mandat als Aufsichtsratschef noch mal verlängern soll, ja."

Stahlkocher bei Thyssenkrupp lehnen weiteren Stellenabbau ab

Die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp lehnen jegliche Form des Zusammengehens mit einem Wettbewerber ab, die mit weiterem Arbeitsplatzabbau verbunden wäre. "Eine Konsolidierung gegen die Interessen der Beschäftigten wird es mit uns nicht geben", sagte Tekin Nasikkol, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Thyssenkrupp Steel Europe AG. Er reagierte damit auf Äußerungen der Vorstandschefin des Mutterkonzerns, neben einer Lösung in Eigenregie würden aktiv weitere Optionen für das traditionelle Stahlgeschäft geprüft.

Britischer Hedgefonds TCI stellt Strafanzeige gegen Wirecard

Wirecard hat wegen des Vorwurfs unregelmäßiger Bilanzierung weiteren juristischen Ärger. TCI Fund Management teilte mit, Strafanzeige gegen Verantwortliche der Wirecard AG bei der Staatsanwaltschaft München I eingereicht zu haben. Der Fonds, der nach eigenen Angaben auf fallende Kurse der Wirecard-Aktie wettet, begründet die Anzeige mit "möglicherweise strafrechtlich relevanten" Auffälligkeiten bei dem Zahlungsabwickler aus der Nähe von München.

Covestro halbiert Dividende für 2019

Die Aktionäre von Covestro müssen sich mit der Hälfte der ursprünglich geplanten Dividende für 2019 zufriedengeben. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll der Hauptversammlung eine Dividende von 1,20 Euro statt der zunächst vorgesehenen stabilen Ausschüttung von 2,40 Euro für das vergangene Jahr vorgeschlagen werden. Der Rest des Bilanzgewinns soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Fokus des Vorstands liege auf der Sicherung der Liquidität und Bonität.

Regierung prüft Beteiligung an Stromnetzbetreiber Tennet

Die Bundesregierung hält sich eine Beteiligung am deutsch-niederländischen Übertragungsnetzbetreiber Tennet offen. Dazu wurde eine gemeinsame Absichtserklärung mit den Niederlanden unterzeichnet, wie das Finanzministerium in Berlin mitteilte. Beide Seiten hätten vereinbart, Optionen bezüglich Investitionen und Beteiligungen an dem Staatskonzern "zu prüfen und ein gemeinsames Vorgehen zur Stärkung der Kapitalbasis von TenneT zu entwickeln".

Union Investment mahnt Uniper wegen Kohleverstromung

Die Frankfurter Investmentgesellschaft Union Investment hat die Uniper SE zu stärkeren Bemühungen beim Kohle-Ausstieg ermahnt. "Wir sehen bei Uniper Verbesserungsmöglichkeiten in der Überwachung der Kohlelieferkette sowie in der Umsetzung klar definierter Dekarbonisierungsziele", erklärte Thomas Deser, Senior Portfoliomanager, anlässlich der virtuellen Hauptversammlung des Düsseldorfer Versorgers am morgigen Mittwoch. "Nur so kann Uniper seine Kunden in Zukunft nachfragegerecht dabei unterstützen, deren eigenes CO2-Profil zu verbessern." Dreser hatte seine Rede bereits vorab veröffentlicht.

W&W verlängert Vertrag mit CEO Junker, bestellt Mayer zum CFO

Der Aufsichtsrat der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat den bis 2021 laufenden Vertrag mit CEO Jürgen Junker um fünf Jahre bis 2026 verlängert. Junker ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender des Finanzdienstleisters. Zudem bestellte der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. September Alexander Mayer in den Vorstand der W&W AG, wie das Unternehmen mitteilte.

Hacker greifen auf Daten von 9 Millionen Easyjet-Kunden zu

Die britische Fluggesellschaft Easyjet ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs gewesen. Dabei sei auf die Emailadressen und Reisedaten von rund 9 Millionen Kunden zugegriffen worden, teilte die Easyjet plc mit. Auch auf die Kreditkartendaten von 2.208 Kunden hätten die Täter Zugriff gehabt. Das Unternehmen habe den unbefugten Zugang gesperrt.

Australien für "Nachrichten-Boykott" gegen Google und Facebook

Australiens Kartellbehörde hat einen "Nachrichten-Boykott" australischer Medien gegen die US-Onlineriesen Google und Facebook vorgeschlagen. Die Australische Wettbewerbs- und Verbraucherkommission (ACCC) empfahl Medienhäusern in einem Strategiepapier, einen solchen Boykott als Druckmittel in den Verhandlungen mit den Technologiekonzernen über eine Nutzungsgebühr einsetzen. In Australien sollen Konzerne wie Google und Facebook künftig für die Verbreitung journalistischer Inhalte bezahlen.

IPO/Kaffeekonzern JDE Peet's will mit IPO 700 Millionen Euro einnehmen

Die Milliardärsfamilie Reimann bringt ihr Kaffeeimperium JDE Peet's an die Börse. Wie das Unternehmen mitteilte, will es beim IPO an der Euronext in Amsterdam 700 Millionen Euro einnehmen. Das Angebot könnte je nach Marktbedingungen bereits in einigen Wochen erfolgen.

United Airlines streicht Investitionen zusammen

United Airlines kürzt angesichts der massiven Belastungen aus der Corona-Pandemie insbesondere auf die weltweite Flugbranche die Investitionsplanung zusammen. Kommendes Jahr rechnet die US-Fluglinie laut eigener Mitteilung mit bereinigten Kapitalausgaben von knapp 2 Milliarden US-Dollar. Für dieses Jahr hat die United Airlines Holdings Inc mit rund 4,5 Milliarden Dollar kalkuliert. Vergangenes Jahr lagen die Ausgaben noch bei 4,53 Milliarden Dollar.

Walmart übertrifft dank Online-Handel Erwartungen

Die US-Handelskette Walmart hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Das Nettoergebnis sei auf 3,99 Milliarden US-Dollar von 3,84 Milliarden gestiegen, teilte der Konzern mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,18 Dollar, während Analysten lediglich mit 1,12 Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz kletterte auf 134,6 Milliarden von 123,9 Milliarden vor Jahresfrist. Flächenbereinigt stiegen die Umsätze um 10 Prozent und damit langsamer als erwartet. Das Online-Geschäft wuchs aber um 74 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2020 12:34 ET (16:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.