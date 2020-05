The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2020ISIN NameCA21871K1075 CORE GOLD INC.CA38116T1075 GOLDEN RIDGE RES. LTDCA67551V1031 OCEANUS RESOURCES CORP.CA70259T2065 PASHA BRANDS LTD.CA83578Q2099 SOPHIRIS BIO INC.DE000NLB9A29FR0013507456KYG9544W1069 APOLLO FUTURE MOB. HD-,10LU0346595837 UBS(L)E.-E.M.SUS.DL P-ACCUS46647L2043 JMU SP.ADR 180 DL-,00001US82988R2031 SITO MOBILE LTD DL-,001