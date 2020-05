Andersen Global erweitert seine Präsenz in Ostafrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Madagaskar niedergelassenen Steuer- und Anwaltskanzlei HK Jurifisc, womit die Organisation als Teil ihrer Expansionsstrategie auf dem Kontinent ihr Debüt in dem Land feiert.

Unter der Leitung der geschäftsführenden Partnerin des Büros, Hanna Gräfin Keyserlingk, verfügt HK Jurifisc über ein Team von über 30 Fachleuten und über ein ganzheitliches Dienstleistungsangebot, das Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Personalbeschaffung, Personalwesen und Einwanderungsunterstützung umfasst. Die Steuer- und Rechtsgebiete der Kanzlei umfassen Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Bank-, Immobilien-, Steuer- und Zollrecht, Regierungsverträge und öffentlich-rechtliche Delegationen.

"Wir sind stolz auf unseren nahtlosen Ansatz, der auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten ist", sagte Hanna. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird unseren Kunden die Mittel einer globalen Firma zur Verfügung stellen und uns ermöglichen, unseren Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend komplexen Geschäftsumfeld zu wahren."

"Der Ansatz und die einzigartigen Dienstleistungsangebote von HK Jurifisc ergänzen unser Angebot an Steuer- und Rechtsdienstleistungen sowohl regional als auch global", sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Das Engagement, Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, und die Leidenschaft für Verantwortung haben HK Jurifisc den Aufbau von Geschäftsbeziehungen zu einer Reihe von internationalen Unternehmen und eine führende Marktposition ermöglicht. Dies ist eine weitere wichtige Ergänzung für uns, wenn wir unsere Expansionsstrategie in Afrika fortsetzen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 169 Standorten präsent.

