RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Umweltbericht:



"So stimmig die Diagnose von Umweltministerin Svenja Schulze ist, so falsch sind ihre Schuldzuweisungen. Wer die Schuld einzig bei den Bauern ablädt, ignoriert vieles. Zum Beispiel, dass Landwirtschaft in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Und dass sich zuletzt viel getan hat. Zudem werden die Auflagen für die Landwirte laufend höher. Viele haben aufgegeben, andere stellen aus Frust grüne Kreuze auf. Dabei könnten Bauern perfekte Partner für den Landschafts- und Naturschutz sein. Dazu müsste es sich aber auch finanziell lohnen. Und hier wäre die Politik zuständig, die ebenfalls ihren Teil zur Artenarmut beigetragen hat: Sie ist für die Fehlleitung der EU-Agrarmilliarden zuständig, hat mit der Biogasförderung großflächige Maiswüsten erschaffen und die FFH-Vorgaben der EU jahrelang ignoriert. Landwirtschaft ist eine wichtige Ursache für Artenschwund. Aber es ist nicht die einzige. Will Svenja Schulze den Dialog, sollte sie das einräumen."/al/DP/he

