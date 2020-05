FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Einheitsdenkmal:



"Ob das Denkmal am Ende auf Zuspruch stößt, wird man sehen. Beim Holocaust-Denkmal hat es auch quälende Debatten gegeben, und nun ist es aus der Hauptstadt nicht mehr wegzudenken. Und nach 30 Jahren deutscher Einheit wäre selbst ein verkorkstes Denkmal am falschen Standort besser als gar keines. Denn es gilt den Mut einer Minderheit zu würdigen, die es geschafft hat, ein ganzes Volk davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, die Freiheit zu wagen."/al/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken