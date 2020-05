HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Merkel/Macron:



"Am Streit ums Geld darf die EU aber nicht scheitern, sie wäre sonst selbst der größte Verlierer. Wenn Aufbau-Gelder fließen, müssen sie mit Bedingungen verknüpft werden. Es bleibt das ungute Gefühl einer Staatsfinanzierung ohne ausreichende parlamentarische Kontrolle, auch wenn die Abgeordneten der einzelnen Länder zunächst über den Fonds abstimmen müssen. Wer Hilfe braucht, muss Kontrolle ermöglichen, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen. Solidarität kann Selbstverantwortung nicht ersetzen. Corona beutelt die EU schwer. Corona kann die EU aber wieder enger zusammenbringen. Der 500-Milliarden-Fonds eignet sich dafür. Jetzt geht es ans Eingemachte, um die Details, in denen, wir wissen es, der Teufel steckt."/al/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken