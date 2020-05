KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Ernährung/Corona:



"Die Menge muss runter und die Wertschätzung muss rauf. Da wird es nicht reichen, dass ein paar besonders Engagierte den Hofladen und die Dorfmetzgerei wieder für sich entdecken. Es braucht eine große Mehrheit von Genießern, die sich nur ein-, zwei-, -drei-Mal die Woche ein gutes Stück Fleisch gönnen und das beim schlachtenden Handwerksbetrieb nachfragen. Dann kann die Zahl der Metzgereien wieder steigen, die Größe der Großschlachthöfe geht zurück. Und was wird aus all jenen, die sich das Luxusgut vom Dorfmetzger dann nicht mehr leisten können? Bei halber Menge darf sich der Preis verdoppeln. Und ansonsten gilt: Die soziale Frage muss an anderer Stelle gelöst werden, nicht an der Fleischtheke."/al/DP/he

