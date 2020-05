Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIEDERAUFBAUFONDS - Der Plan von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für einen 500 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds stößt auf Widerstand. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz erklärte, er habe sich mit den Regierungschefs der Niederlande, Dänemarks und Schwedens ausgetauscht. "Unsere Position bleibt unverändert", schrieb Kurz auf Twitter. Die Länder beharren weiterhin darauf, dass die EU Kredite, nicht aber Zuschüsse an Krisenstaaten ausgibt. Auch in Teilen der deutschen Wirtschaft und in der Unionsfraktion gibt es Kritik. "Die von Merkel und Macron präsentierten Vorschläge bringen Europa nicht nach vorn", sagte Albrecht von der Hagen, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Familienunternehmer, dem Handelsblatt. Das Konzept gebe in erster Linie dem Druck vieler zu hoch verschuldeter Länder nach. "Bei der Bewertung des Vorschlags müssen wir darauf achten, dass hier die inakzeptablen Euro-Bonds nicht durch die Hintertür eingeführt werden", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker Christian von Stetten dem Handelsblatt. CSU-Finanzexperte Hans Michelbach betonte, dass Deutschland finanziell nicht überfordert werden dürfe. Die Unionsfraktionsführung stellte sich aber hinter den Plan von Merkel. (Handelsblatt S. 6/FAZ S. 1)

EZB - Der frühere Bundesverfassungsrichter Paul Kirchhof sieht in dem Karlsruher EZB-Urteil die Chance, die Rechtsprechung in Europa zu einen. Dagegen sieht der frühere EuGH-Richter Günter Hirsch die Entscheidung kritisch. (FAZ S. 6)

NÄHRWERTLOGO - Die EU-Kommission will ein verpflichtendes Nährwertlogo für Lebensmittel vorschlagen. Man wolle die Menschen dazu befähigen, eine gesunde und nachhaltige Wahl zu treffen, heißt es in einem Papier, das die Behörde an diesem Mittwoch offiziell vorstellen will. (FAZ S. 1)

