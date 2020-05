The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2178048257 RUBIS TER.I. 20/25 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2178457425 RICHEMONT IH 20/40 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2178833690 EQUINOR 20/32 MTN BD02 BON EUR N

CA D3S4 XFRA CA21871K9664 CORE GOLD INC.TEMP 4 EQ00 EQU EUR N

CA 44GG XFRA CA38116T2065 GOLDEN RIDGE RES. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 4WI XFRA CA52177M1095 LEAF MOBILE INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1OC XFRA CA82831T1093 SILVER TIGER METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA WO1C XFRA US58936H1095 MERCURITY FINT.H. ADR 360 EQ01 EQU EUR N

