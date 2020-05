The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US75513EAD31 RAYTHEON TEC 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA XS0493540297 LIBANON 10/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0501197262 ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD BD02 BON USD NCA XFRA XS0793155911 LIBANON 12/25 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0944226637 LIBANON 13/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1052421150 LIBANON 14/20 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1419879504 LIBANON 16/22 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1419879686 LIBANON 16/23 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1419879769 LIBANON 16/29 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1458514673 ECUADOR 16/22 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1626768730 ECUADOR 17/23 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1720803326 LIBANON, REP 17/28 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1720805537 LIBANON 17/31 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1824238072 LIBANON 18/34 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1824238239 LIBANON 18/33 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS2058845210 ECUADOR 19/25 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2058864948 ECUADOR 19/30 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2083302419 ANGOLA 19/29 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2083302500 ANGOLA 19/49 MTN REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2083908645 LIBANON 19/29 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS2170736180 RICHEMONT IH 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2170736263 RICHEMONT IH 20/32 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2175848170 VOLVO TREAS. 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2175967343 ACHMEA 20/27 MTN BD02 BON EUR N