FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6KM XFRA KYG525931039 KINET.MIN.A.EN.LTD DL-001 0.004 EURO2D XFRA DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG NA 0.170 EURFQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.114 EUR4PG XFRA US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 0.182 EURPNE3 XFRA DE000A0JBPG2 PNE AG NA O.N. 0.040 EURSAP XFRA DE0007164600 SAP SE O.N. 1.580 EURPFV XFRA DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 1.250 EUREKT XFRA DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.400 EURUUU XFRA DE0005167902 3U HOLDING AG 0.040 EURQSC XFRA DE0005137004 QSC AG NA O.N. 0.030 EURUTDI XFRA DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA 0.500 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.365 EURL3R XFRA BE0003770840 LEASINVEST REAL ESTATE 3.675 EURLFL XFRA US51817R1068 LATAM AIRLINES GRP ADR 1 0.086 EURXFRA DE000HSH4HN2 HCOB INF VII13/21 0.001 %K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.105 EURNNIC XFRA US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 0.684 EUR1OD XFRA CA45075E1043 IA FINANCIAL CORP. INC. 0.318 EURC6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.109 EUR506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. 0.025 EURHA4 XFRA BMG455841020 HAL TR. UNITS 2.900 EURSL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 0.091 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.273 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.023 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.001 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.121 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.031 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.189 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.026 EURSGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.066 EURM07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.392 EUR44U XFRA US2036121067 COMMUNITY BKERS TR.DL-,01 0.046 EUR8CN XFRA KYG2163K1076 CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001 0.004 EURUN01 XFRA DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. 1.150 EURCK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01