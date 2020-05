DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schweden findet nur ein verkürzter Handel bis 13.00 Uhr MESZ statt.

DONNERSTAG: In Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz findet wegen Christi Himmelfahrt kein Handel statt.

TAGESTHEMA

In der EU stimmen sich am Mittwoch die für Tourismus zuständigen Minister in einer Video-Konferenz zu Plänen ab, trotz Corona-Pandemie Urlaubsreisen im Sommer zu ermöglichen. Grundlage sind Vorschläge der EU-Kommission, die eine "stufenweise" Öffnung der Grenzen vorsehen und Empfehlungen für Sicherheits- und Hygienemaßnahmen enthalten. Brüssel hatte zudem darauf gepocht, dass Urlauber bei stornierten Reisen die Wahl zwischen der Rückerstattung des Kaufpreises und einem Gutschein haben müssen. Mehrere EU-Urlaubsländer haben inzwischen bereits Grenzöffnungen angekündigt. So will Italien ab dem 3. Juni wieder Touristen ins Land lassen. Österreich will bei den Grenzen nach Deutschland am 15. Juni folgen. In den Niederlanden sollen Urlauber ab dem 1. Juli wieder Campingplätze besuchen dürfen. Die Bundesregierung will ihrerseits Mitte Juni ihre weltweite Reisewarnung aufheben und durch Hinweise zu einzelnen Ländern ersetzen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 1Q, Berlin

07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki

08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Ergebnis 1Q, Kassel

09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München

10:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV

10:00 DE/SAP SE, Online-HV

10:00 DE/Uniper SE, Online-HV

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Online-HV

10:00 DE/Aixtron SE, Online-HV

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV

10:00 DE/PNE AG, Online-HV

10:30 DE/Klöckner & Co SE, Online-HV

11:00 DE/United Internet AG, Online-HV

11:00 DE/QSC AG, Online-HV

11:00 LU/SAF-Holland SE, Online-HV

12:00 DE/Singulus Technologies AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Deutsche Börse 2,90 Euro Rheinmetall 2,40 Euro 1+1 Drillisch 0,05 Euro Alzchem 0,75 Euro Uzin Utz 1,30 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -21,5 zuvor: -22,7 - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. April

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (offenes Volumen) 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2023 Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2023 Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2026 11:00 GB/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 im Volumen von 3,75 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2030 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter, 0,10 prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025 Auktion inflationsindexierter, 0,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 Auktion inflationsindexierter, 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2036 im Gesamtvolumen von 0,75 bis 1,25 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion variabel verzinslicher Anleihen mit Laufzeit November 2027 im Volumen von max. 4 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Stand +/- % DAX-Future 11.062,00 0,96 S&P-500-Indikation 2.944,00 0,73 Nasdaq-100-Indikation 9.361,50 0,61 Nikkei-225 20.638,15 1,00 Schanghai-Composite 2.886,76 -0,41 +/- Ticks Bund -Future 172,72 -16 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.075,29 0,15 DAX-Future 10.957,00 -1,17 XDAX 10.959,38 -1,18 MDAX 24.198,38 0,46 TecDAX 3.049,48 0,46 EuroStoxx50 2.902,58 -0,32 Stoxx50 2.847,82 -0,66 Dow-Jones 24.206,86 -1,59 S&P-500-Index 2.922,94 -1,05 Nasdaq-Comp. 9.185,10 -0,54 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,88 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich nahe an der 11.100er Marke erwartet. "Dips werden gekauft", sagt ein Marktteilnehmer. Im nachbörslichen Handel am Dienstag hatte es noch nach einem deutlichen Rückschlag ausgesehen, auch weil die US-Gesundheits-Website Stat News Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna geschürt hatte. Allerdings hatte Moderna am Montag selbst mitgeteilt, dass der Impfstoff bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen habe, aber nicht bei allen. "Die Relative Stärke des DAX dürfte sich fortsetzen", sagt ein Börsianer. Deutschland sei im Kampf gegen die Pandemie besonders erfolgreich. "Und in Europa kursieren bereits Sorgen, wegen der finanziellen Stärke Deutschlands könnten die Unternehmen hier ihre Wettbewerbsposition noch weiter verbessern", ergänzt er.

Rückblick: Uneinheitlich - In einigen Ländern wurden die Indizes vom Ende des Leerverkaufverbots gedrückt, das während des März-Crashs verhängt worden war - das spiegelte sich beim Euro-Stoxx-50 wider. Etwas gebremst wurden die Kurse auch von zahlreichen Warnungen, die "euphorische" Stimmung vom Montag sei angesichts der Pandemie nicht gerechtfertigt. Bei den Sektoren kamen die Indizes der zuletzt besonders stark gestiegenen Aktien aus der Auto-, Bau- und Ölbranche deutlicher zurück. Am stärksten unter Druck stand der Telekom-Index mit einem Minus von 2,6 Prozent. Telecom Italia brachen um 8,6 Prozent ein, Telefonica ohne konkrete Nachrichten um 9,4 Prozent. Mit Blick auf die Quartalszahlen von Telecom Italia hieß es, der operative Turnaround sei weiter in die Ferne gerückt und der Ausblick mit Risiken behaftet. Julius Bär zogen um 5 Prozent an. Analysten stellten in den Geschäftszahlen die Margenentwicklung und die Quote von Kosten zu Einnahmen als überraschend positiv heraus.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Deutsche Telekom gaben 2,2 Prozent ab, weiter gebremst von den Plänen des japanischen Technologiekonzerns Softbank. Dieser sucht einen Käufer für seine Anteile im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an der lukrativen Telekom-Tochter T-Mobile US. Daneben fielen Wirecard um knapp 2 Prozent. Der Hedgefonds TCI hat nun Strafanzeige gegen Verantwortliche bei Wirecard gestellt wegen "möglicherweise strafrechtlich relevanter" Auffälligkeiten bei dem Zahlungsabwickler. Thyssenkrupp stiegen um weitere 5,1 Prozent. Der Konzern hatte bestätigt, dass er mit Lürssen und Finacitieri über eine Zusammenarbeit im Schiffbau spricht und auch für das Stahlgeschäft einen Partner sucht. Das schürte Konsolidierungsfantasie. Für Dermapharm ging es um 4,9 Prozent nach oben. Der Arzneimittelhersteller hat nach einem guten Jahresauftakt die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Hornbach Baumarkt gewannen 3,9 und Hornbach Holding 2,1 Prozent. Konzernumsatz und bereinigtes Betriebsergebnis werden laut Hornbach Baumarkt im ersten Quartal 2020/21 deutlich über den Vorjahreswerten liegen.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Gefolge der Wall Street, wo im Späthandel verstärkt Gewinne mitgenommen wurden, kamen auch die deutschen Aktien unter Druck. Gegen die negative Tendenz gesucht waren allerdings Aareal Bank, die rund 4 Prozent höher getaxt wurden. Die Bank will einen Teil ihrer IT-Tochter Aareon verkaufen, wie sie nachbörslich mitteilte.

USA / WALL STREET

Schwächer - Nach dem starken Wochenauftakt kam es zu Gewinnmitnahmen. Diese verstärkten sich im Späthandel deutlich als ein Medienbericht Zweifel an dem Corona-Impfstoffkandidaten des Pharmaherstellers Moderna schürte. Erste positive Studiendaten zu dem Impfstoff waren am Montag einer der Gründe für die Kursrally. Dem Bericht zufolge sind die veröffentlichten Daten ungenügend. Moderna fielen um 10 Prozent. Am breiten Markt gewann wieder das Bewusstsein für die Risiken der Corona-Pandemie die Oberhand. Dazu gesellten sich Befürchtungen, dass sich der US-chinesische Handelskonflikt wieder verschärfen könnte. So beabsichtigt die US-Technologiebörse Nasdaq, strengere Regeln für die Börsennotierung chinesischer Unternehmen einzuführen. Die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats brachte nichts Neues. Der Fed-Chef bekräftigte, dass die Notenbank alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werde, um die

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)

US-Wirtschaft durch die Corona-Krise zu steuern. Finanzminister Mnuchin, der ebenfalls an der Anhörung teilnahm, versprach, nötigenfalls mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Walmart sanken um 2,1 Prozent. Die US-Handelskette hatte im ersten Quartal zwar mehr verdient und umgesetzt als erwartet, gab aber keinen Ergebnisausblick ab. Für Home Depot ging es um rund 3 Prozent nach unten. Die US-Baumarktkette startete zwar mit einem höheren Umsatz ins Jahr als erwartet, allerdings drückten höhere Personalkosten den Gewinn unerwartet deutlich. Der Jahresausblick wurde zurückgezogen.

Die am Montag noch geschmähten Staatsanleihen fanden wieder Käufer: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank mit steigenden Notierungen um 4 Basispunkte auf 0,69 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0943 +0,20% 1,0921 1,0928 -2,4% EUR/JPY 117,96 +0,24% 117,67 117,98 -3,2% EUR/CHF 1,0612 +0,02% 1,0610 1,0625 -2,3% EUR/GBP 0,8924 +0,06% 0,8919 0,8926 +5,5% USD/JPY 107,80 +0,05% 107,75 107,96 -0,9% GBP/USD 1,2261 +0,13% 1,2246 1,2244 -7,5% USD/CNH 7,1159 -0,05% 7,1194 7,1133 +2,2% Bitcoin BTC/USD 9.734,01 0,522 9.683,51 9.715,01 +35,0%

Der Euro baute seine Gewinne zum Dollar leicht aus. Rückenwind erhielt die Gemeinschaftswährung durch den von Deutschland und Frankreich angestoßenen Plan eines EU-Wiederaufbaufonds, während der Dollar tendenziell unter Aussagen von US-Notenbankchef Powell litt, nötigenfalls weitere Instrumente in petto zu haben für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Im späten US-Handel notierte der Euro bei etwa 1,0925 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,16 31,96 +0,6% 0,20 -45,4% Brent/ICE 34,96 34,65 +0,9% 0,31 -44,9%

Die Ölpreise schwankten zwischen positivem und negativem Terrain hin und her. Der am Dienstag letztmals gehandelte Juni-Future auf die US-Sorte WTI notierte zum Settlement 2,1 Prozent höher bei 32,50 Dollar und damit so hoch wie seit zwei Monaten nicht mehr. Der ab Mittwoch marktführende Juli-Kontrakt stieg um 1 Prozent auf 31,96 Dollar. Stützend wirkten hier wie am Vortag Fördermengenkürzungen und die wieder anziehende Nachfrage. Die europäische Referenzsorte Brent ermäßigte sich hingegen um 0,5 Prozent auf 34,65 Dollar. Im Späthandel und im asiatischen Handel am Mittwoch stützen neue US-Lagerdaten etwas, die nach zuletzt deutlichen Zuwächsen diesmal einen Rückgang der Ölvorräte in der vergangenen Woche zeigten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,06 1.745,10 +0,1% +1,96 +15,1% Silber (Spot) 17,48 17,40 +0,4% +0,08 -2,1% Platin (Spot) 838,25 835,25 +0,4% +3,00 -13,1% Kupfer-Future 2,41 2,42 -0,1% -0,00 -14,2%

Gold legte vor dem Hintergrund der Verluste an den Aktienmärkten zu: Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.747 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Brasilien sind erstmals mehr als tausend Todesopfer der Corona-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der offiziell gezählten Todesfälle stieg damit auf 17.971. Die Zahl der verzeichneten Infektionen wuchs dem Ministerium zufolge um 17.408 neue Fälle auf 271.628.

- Die spanische Regierung will den wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustand nicht mehr um einen weiteren Monat, sondern nur noch um zwei Wochen verlängern. Damit beugt sich Ministerpräsident Pedro Sanchez dem wachsenden Widerstand im Parlament gegen eine immer weitere Verlängerung des Ausnahmezustandes.

- Bayer-Chef Werner Baumann rechnet auf der Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 schon in absehbarer Zeit mit konkreten Erfolgen in der Industrie. "Ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten einen Wirkstoff oder mehrere Wirkstoffkombinationen gibt, die den Krankheitsverlauf deutlich abmildern können. Dann liegen die Ergebnisse mehrerer Studien vor, die derzeit laufen", sagte Baumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

- Roche hat in den USA seine Corona-Antikörpertests an mehr als 20 Krankenhaus-Laborstandorte ausgeliefert. Bis Juni könnten LabCorp Diagnostics und andere kommerzielle Labore mehr als 2 Millionen Tests pro Woche durchführen, teilte der Konzern mit. Die US-Gesundheitsbehörde hatte den Test im Schnellverfahren genehmigt. Er soll eine Genauigkeit von nahezu 100 Prozent haben.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat im Mai den einjährigen Kreditzins (Loan Prime Rate - LPR) stabil bei 3,85 Prozent belassen.

GELDPOLITIK USA I

US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut erklärt, dass Notenbank und Finanzministerium eventuell mehr tun müssen, um die gegenwärtige Krise zu überwinden. "Die staatlichen Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie waren massiv, aber es ist unklar, ob sie reichen", sagte Powell bei einer gemeinsamen Anhörung mit Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats. Mnuchin sagte, er sei bereit, mehr Geld zur Verfügung zu stellen und mehr Risiken einzugehen, um Kreditprogramme zu erleichtern, die von der Fed eingerichtet werden.

GELDPOLITIK USA II

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hat davor gewarnt, die US-Wirtschaft im Angesicht der Pandemie zu schnell wieder hochzufahren. Die Notenbank werde aber alles tun, um die Rückkehr zur Vollbeschäftigung und zu stabilen Preisen zu gewährleisten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind im März in der Kernrate zum Vormonat um 0,4 Prozrnt gesunken, während Analysten mit einem Minus von 7,0 Prozent gerechnet hatte.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte eine Zunahme von 1,4 Millionen.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

hat Anleihen im Volumen von 1,25 Milliarden Euro platziert, in zwei Tranchen zu Anfangsrenditen von 1,103 bzw 1,528 Prozent.

VOLKSWAGEN

VW-Vorstandschef Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch müssen sich im Zusammenhang mit dem Dieselskandal nicht wegen mutmaßlicher Marktmanipulation vor Gericht verantworten. Der Konzern bestätigte einen Bericht des "manager magazin", wonach das Verfahren gegen eine Zahlung von jeweils 4,5 Millionen Euro eingestellt wird.

AAREAL BANK

will sich von einem Anteil an der IT-Tochter Aareon trennen. Der Vorstand habe beschlossen, im Rahmen eines strukturierten Prozesses mit ausgewählten, langfristig orientierten Finanzinvestoren Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung an der Aareon AG aufzunehmen, teilte die Bank mit. Die Aareal Bank will Mehrheitsgesellschafterin bleiben.

FRAPORT

Fraport-Chef Stefan Schulte wird auf der Hauptversammlung am 26. Mai um Unterstützung für die Neuaufstellung des Konzerns nach der Corona-Krise werben. Auch wenn sich die Lage wieder entspanne, komme auf den Konzern eine jahrelanges Durststrecke zu. Fraport sei zwar in einer guten Ausgangsposition, um vom Wiederanlaufen des Luftverkehrs zu profitieren, müsse aber die vorhandenen Ressourcen und Kapazitäten über die aktuellen Maßnahmen hinaus anpassen, um sich wettbewerbsfähig aufzustellen.

THYSSENKRUPP

hält eine Fusion der Stahlgeschäfte mit dem Konkurrenten Salzgitter für möglich. "An einer deutschen Lösung haben natürlich viele ein Interesse. Da haben wir einen großen Gestaltungsspielraum", sagte Thyssen-Chefin Martina Merz der "SZ". Sie schloss aber auch den Verkauf der Sparte an chinesische Investoren nicht aus.

VAPIANO

verkauft 75 Prozent der Anteile an der Lavenir S.A. sowie weitere Forderungen und Vermögensgegenstände. Der Kaufpreis beläuft sich auf 22 Millionen Euro.

WÜSTENROT & WÜRTTEMBERGISCHE (W&W)

Der Aufsichtsrat hat den bis 2021 laufenden Vertrag mit CEO Jürgen Junker um fünf Jahre bis 2026 verlängert.

BANCA MONTE DEI PASCHI

hat Guido Bastianini zu ihrem neuen CEO bestellt. Bastianini tritt die Nachfolge von Marco Morelli an, der für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stand.

