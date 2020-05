München (ots) -- Leihautos besonders günstig in München und Berlin, kaum Preisveränderungen in Hamburg- DtGV: CHECK24 Mietwagenvergleich erhält App-Award 2020 für höchste Nutzerzufriedenheit Mietwagen für die Sommermonate in Deutschland sind durch die Corona-Pandemie aktuell günstiger als vor der Krise. Mietwagenkunden, die bereits zu Beginn des Jahres (Januar bis Mitte März) ihren Wagen in Deutschland für die Monate Juni, Juli, August oder September buchten, zahlten durchschnittlich 42,75 Euro pro Tag.Mit Beginn der Reise- und Kontaktbeschränkungen in Deutschland sank auch der durchschnittliche Tagesmietpreis. Bei einer Buchung ab Ende März zahlten Verbraucher nur noch 38,24 Euro, wenn sie sich für die Sommermonate ein Auto sicherten. Das sind knapp elf Prozent weniger als vor Beginn der Krise.Mit den Kontaktbeschränkungen brach auch die Nachfrage nach Mietwagen deutlich ein. Gleichzeitig verkleinerten die Anbieter ihre Fahrzeugflotten, wodurch größere Preissenkungen vermieden wurden."Aktuell steigt die Nachfrage nach Mietwagen in Deutschland wieder, um sie im diesjährigen Sommerurlaub zu nutzen", sagt Dr. Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um noch günstige Preise und Fahrzeuge der gewünschten Kategorie mitzunehmen."Leihautos besonders günstig in München und Berlin, kaum Preisveränderungen in HamburgDeutlich wurde der Preisverfall für einen Mietwagen z. B. in München. Reisende, die einen Leihwagen für Juni, Juli, August oder September bereits Anfang des Jahres buchten, zahlten im Schnitt 39,24 Euro pro Tag. Kunden, die für den gleichen Zeitraum während der Reisebeschränkungen reservierten, zahlten nur 34,93 Euro am Tag. Das sind elf Prozent weniger. Auch in Hamburg mieteten Kunden Autos rund elf Prozent günstiger an. In Hamburg reduzierte Corona den durchschnittlichen Tagesmietpreis nur um knapp fünf Prozent.DtGV: CHECK24 Mietwagenvergleich erhält App-Award 2020 für höchste NutzerzufriedenheitDie Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) zeichnet CHECK24 in der Kategorie Mietwagenvergleichsportale mit dem App-Award 2020 aus. Für ihre Studie führten die Experten eine branchenübergreifende, landesweite Online-Nutzerbefragung durch, in der 674 Apps aus 95 verschiedenen Branchen bewertet wurden. Insgesamt gingen über 180.000 Bewertungen zur Nutzerzufriedenheit ein. Apps mit dem höchsten Zufriedenheits-Score wurden zu Preisträgern ernannt.**Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor AbholungVerbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 100 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.*Datenbasis: alle Mietwagenbuchungen über CHECK24 mit Abholort in Deutschland und Abholdatum zwischen Juni und September 2020**Quelle: DtGV Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH https://www.dtgv.de/awards/app-award-2020/Reisen [abgerufen am 14.05.2020]Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4601673