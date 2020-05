Die Daimler Aktie wurde gestern an der Börse Stuttgart sehr rege gehandelt. Der Konzern hatte in den letzten Tagen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden Euro am Markt platziert. Für die zehnjährige Anleihe muss der Konzern nominal 2,375 Prozent Zinsen bezahlen. Die Aktie hält sich noch über der 30 Euro Marke, notierte aber bei 31,01 Euro im Minus. EUWAX ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...