Bereits seit mehreren Wochen ist die Aktie von Novavax auf der Poleposition im TSI-USA-Ranking (SmallCaps). Allein in den letzten Tagen hat sich die Aktie verdoppelt. Wie so oft hat sich dieser Trend schon frühzeitig abgezeichnet.TSI USA basiert auf dem Prinzip der relativen Stärke. In den Ranglisten finden sich hier immer wieder die absoluten Highflyer-Aktien des US-Markts. So auch im Fall von Novavax. In der TSI-USA-Ausgabe vom 30. April tauchte der Wert zum ersten Mal auf und beschlagnahmte direkt ...

