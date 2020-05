Aareal Bank sucht Minderheitsaktionär für IT-Tochter Aareon Bayer-Chef erwartet baldigen Erfolg für Covid-Wirkstoff (FAZ) Deutsche Börse - ex Div EUR 2,90 1&1 Drillisch - ex Div EUR 0,05 IPO: Softwareunternehmen Exasol mit solidem Börsengang trotz Corona - 9,50 Euro je Stück Rheinmetall - ex Div EUR 2,40 Tele Columbus AG: Der Vorstand bestätigt die Prognose für das GJ 2020 nach einem soliden Jahresauftakt Thyssenkrupp macht Salzgitter Avancen (SZ)Tata Steel nimmt Gespräche mit Thyssenkrupp zu Stahlsparten-Fusion wieder auf (Business Standard) 9 Millionen gegen Manipulations-Vorwurf - VW-Spitze vermeidet Prozess Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann ...

