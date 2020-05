Die neuesten Daten des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 176.007 angestiegen ist, wobei am Mittwoch insgesamt 8.090 Todesfälle gemeldet wurden. In Deutschland stieg die Zahl der Fälle am Mittwoch um 797, nach 182 am Dienstag. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg um 83. EUR/USD Konsolidierungsmodus ...

