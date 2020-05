Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hagen (pts005/20.05.2020/08:00) - Gut genützt hat die NOXMAT GmbH, der Spezialist für industrielle Beheizungstechnik, die etwas ruhigere Zeit der Corona-Pandemie. In Hagen, im östlichen Ruhrgebiet und am Tor zum Sauerland gelegen, bezieht das Serviceteam von NOXMAT einen neuen, vergrößerten Standort und legte zur zeitgerechten Fertigstellung auch gleich noch selbst Hand an. "Genau zum richtigen Zeitpunkt können wir jetzt unseren zahlreichen Kunden im Westen Deutschlands ein deutlich vergrößertes Lager und eine personell aufgestockte Servicemannschaft bieten. Wir spüren, dass sich die Kunden gerade jetzt durch Wartungen und Optimierungen auf einen Neustart vorbereiten" stellt Dirk Mäder, Prokurist Vertrieb und Service der NOXMAT, zufrieden fest. Im neuen Servicestützpunkt in der Hohenlimburger Strasse 159 in Hagen haben nun derzeit vier Servicetechniker ihren Standort - ein gut sortiertes Lager bietet schnellen Zugriff auf alle benötigten Ersatzteile. Übrigens sind die Kollegen Sachkundige für Thermoprozessanlagen und können neben Wartung und Service an industriellen Brenneranlagen den Kunden durch ihr profundes Wissen auch noch bares Geld sparen - durch wichtige Hinweise auf Energieeinsparungspotentiale und Betriebssicherheit. Über NOXMAT Der Industriebrenner-Hersteller NOXMAT fertigt und vertreibt Rekuperator- und Hochgeschwindigkeitsbrenner, Steuergeräte für die Brennertechnik und Strahlrohre zur Beheizung von Industrieöfen. Neben Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Vertrieb in über 30 Ländern weltweit ist das Unternehmen auf Service, Instandhaltung und Modernisierung von Gas-Beheizungseinrichtungen spezialisiert. NOXMAT wurde 1993 in Oederan, Deutschland gegründet und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in China und Indien vertreten. http://www.noxmat.com (Ende) Aussender: NOXMAT GmbH Ansprechpartner: Dirk Mäder Tel.: +49 170 29 72 131 E-Mail: maeder@noxmat.de Website: www.noxmat.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200520005

