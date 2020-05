Die Lufthansa kommt einfach nicht in Schwung. Während sich der Dax in den vergangenen Tagen gut erholt zeigte, hängt der Kranich nach wie vor in der Warteschleife. Ende April fiel die Aktie unter 8 Euro und hängt seitdem unter dieser Grenze fest. Die technische Erholung der Aktienmärkte ist also fast komplett an der Lufthansa vorbei gegangen. Aber wie geht es jetzt weiter?

Anleger-Hinweis: Das Leben findet langsam aber sicher den Weg in die Normalität zurück. Wie wirkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...