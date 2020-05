TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Mittwoch präsentiert. Die Börse in Tokio profitierte von starken Auftragseingängen im japanischen Anlagenbau und schloss fester. Die chinesischen Börsen bewegten sich überwiegend leicht im Minus.



Für etwas Ernüchterung sorgte ein kritischer Medienbericht über den möglichen Impfstoffkandidaten des Biotech-Unternehmens Moderna gegen die Lungenkrankheit Covid-19. Positive Zwischenergebnisse in einer frühen Erprobungsstufe hatten am Dienstag auch die Aktienmärkte in Asien gestützt.



In Tokio schloss der Nikkei-225 am Mittwoch 0,79 Prozent höher bei 20 595,15 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt rund 0,4 Prozent auf 3939 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong notierte im späten Handel rund 0,2 Prozent im Minus bei 24 342 Zählern./edh/jha/

