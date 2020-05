Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca kann sein Medikament Lynparza zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA einsetzen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die entsprechende Zulassung erteilt, meldete das britische Unternehmen. Astrazeneca erhält nun eine Meilensteinzahlung vom Forschungspartner MSD Research Laboratories in Höhe von 35 Millionen Euro, die im zweiten Quartal verbucht wird. In Europa und anderen Regionen werde die Zulassung des Medikaments derzeit geprüft.

