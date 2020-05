Am Dienstag präsentierte sich der DAX stark mit minimal steigenden Notierungen. Zum Xetra-Handelsende verabschiedete sich der Index mit einem Plus in Höhe von 0,15 Prozent bei einem Stand von 11.075,29 Punkten in den Feierabend. DAX stark am Dienstag Der deutsche Leitindex hatte zunächst bis in die Mittagsstunden im Minus notiert. Oberhalb der runden Marke von 11.000 Punkten fand der Index dann aber doch festen Boden. Damit blieb der DAX stark über der 11.000-Punkte-Marke, welche er am Vortag erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...