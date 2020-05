--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------20.05.2020Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftInnsbruckFN 32942 wISIN AT0000625538 (Vorzugsaktien)Einberufung der Versammlung der Vorzugsaktionäre derBank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftfür Mittwoch, den 10. Juni 2020 um 08:00 Uhr MESZals "virtuelle Versammlung der Vorzugsaktionäre"I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE VERSAMMLUNG DER VORZUGSAKTIONÄRE OHNE PHYSISCHEPRÄSENZ DER AKTIONÄRE1. Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer beschlossen,die neue gesetzliche Regelung einer virtuellen Versammlung der Vorzugsaktionärein Anspruch zu nehmen.Die Versammlung der Vorzugsaktionäre der Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft am 10. Juni 2020 wird iSd COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020) als "virtuelle Versammlung der Vorzugsaktionäre" durchgeführt.Dies bedeutet, dass bei der Versammlung der Vorzugsaktionäre der Bank für Tirolund Vorarlberg Aktiengesellschaft am 10. Juni 2020 Aktionäre nicht physischanwesend sein können.Die Durchführung der Versammlung der Vorzugsaktionäre als virtuelle Versammlungder Vorzugsaktionäre nach Maßgabe der COVID-19-GesV führt zu Modifikationen imAblauf der Versammlung der Vorzugsaktionäre sowie in der Ausübung der Rechte derAktionäre.Die Stimmrechtsausübung, das Recht, Anträge zu stellen und das Recht,Widerspruch zu erheben, erfolgen ausschließlich durch Vollmachtserteilung undWeisung an einen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen unabhängigenbesonderen Stimmrechtsvertreter. Bitte beachten Sie hierzu die näherenInformationen unter Punkt V. dieser Einberufung.Das Auskunftsrecht kann während der virtuellen Versammlung der Vorzugsaktionärevon den Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübtwerden, und zwar ausschließlich in Textform ausschließlich per E-Mail direkt andie Emailadresse fragen.vorzughv.btv@hauptversammlung.at der Gesellschaft. Bittebeachten Sie hierzu die näheren Informationen unter Punkt VI. dieserEinberufung.2. Übertragung der Versammlung der Vorzugsaktionäre im InternetDie Versammlung der Vorzugsaktionäre wird gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm §102 Abs 4 AktG vollständig in Echtzeit im Internet übertragen.Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Versammlung der Vorzugsaktionäre am10. Juni 2020 ab 08:00 Uhr MESZ im Internet unterwww.btv.at/sonderhv-livestream [http://www.btv.at/sonderhv-livestream]verfolgen.Durch die Übertragung der Versammlung der Vorzugsaktionäre im Internet habenalle Aktionäre, die dies wünschen, die Möglichkeit, durch diese akustische undoptische Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Versammlung derVorzugsaktionäre zu folgen und die Präsentation des Vorstands und dieBeantwortung der Fragen der Aktionäre zu verfolgen. Eine Anmeldung oder einLogin sind nicht erforderlich.Die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Aktionäre sind ein entsprechendleistungsfähiger Internetzugang bzw. eine leistungsfähige Internetverbindungsowie ein internetfähiges Gerät, welches über einen HTML5-tauglichenInternetbrowser mit aktiviertem Javascript verfügt und zur Ton- undVideowiedergabe der Übertragung in der Lage ist (z.B. PC mit Monitor undLautsprecher, Notebook, Tablet, Smartphone u.Ä.).Die Liveübertragung ermöglicht keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) undkeine Fernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG).Bitte beachten Sie hierzu auch die unter www.btv.at/sonderhauptversammlung[http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] zugängliche Information über dieorganisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gem § 3 Abs3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation").II. TAGESORDNUNG1. Beschlussfassung über die Zustimmung der Vorzugsaktionäre gemäß § 129 Abs 1und 3 AktG zur Beschränkung oder Aufhebung des Vorzugs gemäß § 4 Abs 1 litb) der Satzung, beispielsweise durch (a) Umwandlung der Vorzugsaktien inInstrumente gemäß § 26a BWG oder (b) Umwandlung der Vorzugsaktien inStammaktien.III. UNTERLAGEN ZUR Versammlung der Vorzugsaktionäre; BEREITSTELLUNG VONINFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITEInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 20. Mai 2020 auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] zugänglich:* Beschlussvorschläge zum Tagesordnungspunkt 1,* Vollmachtsformulare für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4COVID-19-GesV,* Formular für den Widerruf einer Vollmacht,* Frageformular,* vollständiger Text dieser Einberufung,* Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation").IV. NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHMEBERECHTIGUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung der Vorzugsaktionäre und zurAusübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen dieservirtuellen Versammlung der Vorzugsaktionäre nach Maßgabe der COVID-19-GesVgeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 31.Mai 2020 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an dieser virtuellen Versammlung der Vorzugsaktionäre nachMaßgabe der COVID-19-GesV ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagVorzugsaktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eineDepotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft spätestensam 5. Juni 2020 (24:00 Uhr MESZ) ausschließlich auf einem der folgendenKommunikationswege und Adressen zugehen muss:(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die Satzung gemäߧ 19 Abs 3 genügen lässtPer Telefax: +43 (0) 1 8900 500 44Per E-Mail: anmeldung.vorzughv.btv@hauptversammlung.at(Depotbestätigungen bitte im Format PDF)(ii) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Schriftformper Post oder Boten:Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftc/o HV-Veranstaltungsservice GmbHKöppel 608242 St. Lorenzen am WechselPer SWIFT: BTVAAT22XXXMessage Type MT599 unbedingtISIN AT0000625538im Text angeben)Die Aktionäre werden gebeten, sich an ihr depotführendes Kreditinstitut zuwenden und die Ausstellung und Übermittlung einer Depotbestätigung zuveranlassen.Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktienund hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.Depotbestätigung gemäß § 10a AktGDie Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehrzwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichenPersonen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischenPersonen,* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000625538bei Vorzugsaktien,* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an derVersammlung der Vorzugsaktionäre muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages31. Mai 2020 (24:00 Uhr, MESZ) beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.V. BEVOLLMÄCHTIGUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEIEINZUHALTENDE VERFAHRENDie Stellung eines Beschlussantrags, die Stimmabgabe und die Erhebung einesWiderspruchs in dieser virtuellen Versammlung der Vorzugsaktionäre der Bank fürTirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft am 10. Juni 2020 können gemäß § 3 Abs 4COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen, von der Gesellschaft unabhängigen,Stimmrechtsvertreter erfolgen, dessen Kosten die Gesellschaft trägt.Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Versammlung derVorzugsaktionäre berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungenin dieser Einberufung Punkt IV nachgewiesen hat, hat das Recht, zur Ausübung desStimm-, Antrags- und Widerspruchsrechts einen der nachgenanntenStimmrechtsvertreter zu bestellen.(a)Dr. Michael Knap, Vizepräsident des IVAc/o IVA - Interessenverband für AnlegerFeldmühlgasse 22, 1130 Wienknap.vorzughv.btv@hauptversammlung.at(b)Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammerc/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH Karlsplatz 3/1, 1010 Wienoberhammer.vorzughv.btv@hauptversammlung.at(c)Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBADLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbHSchottenring 14, 1010 Wientemmel.vorzughv.btv@hauptversammlung.at(d)Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbHARES-Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wiennauer.vorzughv.btv@hauptversammlung.atJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Versammlung derVorzugsaktionäre berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungenin dieser Einberufung Punkt IV nachgewiesen hat, kann eine der vier genanntenPersonen als seinen besonderen Stimmrechtsvertreter auswählen und dieserVollmacht erteilen.Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter istspätestens am 20. Mai 2020 auf der Internetseite der Gesellschaftunterwww.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] ein verpflichtend zu verwendendes Vollmachtsformularsowie ein Formular für den Widerruf der Vollmacht abrufbar.Für die Prüfung Ihrer Identität als Aktionär ersuchen wir Sie, in demVollmachtsformular im vorgesehenen Feld jene E-Mailadresse anzugeben, die Siefür den Versand von Weisungen, Anträgen oder Widersprüchen an denStimmrechtsvertreter oder für Fragen und Redebeitrage an die Gesellschaftverwenden werden.Vollmachten sollten in Ihrem Interesse spätestens bis 08.06.2020, 16:00 UhrMESZ, unter Verwendung von einem der nachstehenden Kommunikationswege einlangen:Vollmachten an die besonderen Stimmrechtsvertreter können per E-Mail an die obenangegebene Adresse der von Ihnen gewählten Person übermittelt werden. Durchdiese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreterunmittelbar Zugriff auf die Vollmacht.Im Übrigen stehen folgende Kommunikationswege und Adressen für die Übermittlungder Vollmachten zur Verfügung:Per Post oder Boten BTV AGc/o HV-Veranstaltungsservice GmbHKöppel 608242 St. Lorenzen am WechselPer Telefax +43 (0) 1 8900 500 44Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch per SWIFT möglich:BTVAAT22XXX(Message Type MT599 unbedingt ISIN AT0000625538 im Text angeben)Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklichausgeschlossen.Bei Bevollmächtigung einer anderen Person ist zu beachten, dass durch einewirksame Vollmachtskette (Subvollmacht) sichergestellt werden muss, dass für dieAusübung des Stimmrechts, des Antragsrechts und des Widerspruchsrechts in derVersammlung der Vorzugsaktionäre selbst einer der vier besonderenStimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird. Die Bevollmächtigung einer anderenPerson als jene der vier besonderen Stimmrechtsvertreter für die Ausübung dieserRechte in der Versammlung der Vorzugsaktionäre ist im Sinne von § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nicht möglich. Zulässig ist jedoch die Bevollmächtigung anderer Personenzur Ausübung sonstiger Rechte, insbesondere des Auskunfts- und des Rederechts.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht. Wird die Vollmacht nach dem 08.06.2020, 16:00Uhr MESZ widerrufen, empfehlen wir die Übermittlung des Widerrufs per E-Mail anden betroffenen Stimmrechtsvertreter oder per Telefax, da ansonsten derrechtzeitige Zugang nicht gewährleistet ist.Weisungen an die besonderen StimmrechtsvertreterDie besonderen Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht, das Antragsrecht unddas Widerspruchsrecht nur über Weisung ausüben. Liegt zu einem Beschlussantragkeine Weisung vor, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Auchbei Beschlussanträgen, zu welchen eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜRoder GEGEN bei demselben Beschlussantrag) erteilt wurde, wird sich derStimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.Die Aktionäre werden gebeten, dem gewählten Stimmrechtsvertreter ihre Weisungenim hierfür vorgesehenen Abschnitt des Vollmachtsformulars, welches spätestens abdem 20. Mai 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] abrufbar ist,zu erteilen. Ein Formular für die Erteilung der Weisungen ist gemeinsam mit derStimmrechtsvollmacht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] zugänglich.Wir bitten Sie, die Weisungen per E-Mail an die oben angegebene Adresse des vonIhnen gewählten Stimmrechtsvertreters zu übermitteln. Durch diese Art derÜbermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter unmittelbar Zugriffauf die Weisung.Die Weisungen können gemeinsam mit der Vollmachtserteilung oder auch zu einemspäteren Zeitpunkt erteilt werden. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts, desAntragsrechts und des Widerspruchsrechts können vor oder während der Versammlungder Vorzugsaktionäre bis zu dem vom Vorsitzenden jeweils bestimmten Zeitpunkterteilt werden. Bis zu diesen Zeitpunkten haben die Vorzugsaktionäre dieMöglichkeit, schon erteilte Weisungen abzuändern oder neue Weisungen zuerteilen.Da angesichts der möglichen Vielzahl an gleichzeitigen Kontaktversuchen einetelefonische Erreichbarkeit der Stimmrechtsvertreter während der Versammlung derVorzugsaktionäre von diesen nicht gewährleistet werden kann, ist für dieKommunikation ausschließlich das Kommunikationsmittel E-Mail an die obenangegebene E-Mail-Adresse Ihres Stimmrechtsvertreters zu verwenden. In jedem E-Mail muss die Person des Vorzugsaktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Vorzugsaktionäres) genannt und der Abschluss der Erklärungdurch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders, z.B. durch Angabe desNamens/der Firma, erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um denStimmrechtsvertreter in die Lage zu versetzen, Identität und Übereinstimmung mitder Depotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie in diesem Fall auch IhreDepotnummer in dem E-Mail anzugeben.Es wird darauf hingewiesen, dass es gegebenenfalls erforderlich sein kann, dievirtuelle Versammlung der Vorzugsaktionäre kurz zu unterbrechen, um die währendder Versammlung der Vorzugsaktionäre einlangenden Weisungen der Vorzugsaktionärean die Stimmrechtsvertreter sicher zu verarbeiten.Bitte beachten Sie hierzu auch die Teilnahmeinformation, die unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] abrufbar ist.VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserVersammlung der Vorzugsaktionäre gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn diesesVerlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens am 22. Mai 2020 (24:00Uhr, MESZ) der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft, Recht und Beteiligungen, zH Herrn Dr. StefanHeidinger, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, zugeht. Jedem so beantragtenTagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. DieAktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10aAktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zumZeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage seindarf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den erforderlichenAktienbesitz in Höhe von 5% des Grundkapitals erreichen, müssen sich dieDepotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wirdauf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV) verwiesen.2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktGAktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit denNamen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einerallfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der imFirmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 29. Mai 2020 (24:00Uhr, MESZ) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 512 5333-81508 oder Bankfür Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Recht und Beteiligungen, zH HerrnDr. Stefan Heidinger, 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, oder per E-Mailhauptversammlung@btv.at, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise alsPDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter alssieben Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammenden erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des Grundkapitals erreichen,müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf denselben Zeitpunkt(Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an dieDepotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV)verwiesen.3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG und RederechtJedem Aktionär ist auf Verlangen in der Versammlung der VorzugsaktionäreAuskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zursachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. DieAuskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischerBeurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmeneinen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.Das Auskunftsrecht und das Rederecht können ausschließlich im Wege derelektronischen Post durch Übermittlung einer E-Mail an die eigens dazueingerichtete Emailadresse fragen.vorzughv.btv@sonderhauptversammlung.atausgeübt werden. Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches spätestensab dem 20. Mai 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/sonderhauptversammlung abrufbar ist, und hängen Sie das ausgefüllte undunterfertigte Formular dem E-Mail als Anhang an.Die Aktionäre werden gebeten, alle Fragen bereits im Vorfeld in Textform per E-Mail an die Adresse fragen.vorzughv.btv@hauptversammlung.at zu übermitteln undzwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am 5. Juni 2020 bei der Gesellschafteinlangen. Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitungund rasche Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches spätestens am 20. Mai 2020auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at/sonderhauptversammlung[http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] abrufbar ist.Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gem § 118AktG während der Versammlung der Vorzugsaktionäre von den Vorzugsaktionärenselbst ausschließlich durch Übermittlung von Fragen per E-Mail direkt an dieGesellschaft an die Emailadresse fragen.vorzughv.btv@hauptversammlung.atausgeübt werden kann.Falls Sie Ihre Fragen oder Redebeiträge ohne Verwendung des Frageformularssenden, muss die Person des Vorzugsaktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Vorzugsaktionärs) genannt werden und der Abschluss derErklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders, z.B. durchAngabe des Namens/der Firma, erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um dieGesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit derDepotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall auch IhreDepotnummer in dem E-Mail anzugeben.Im Falle der Ausübung des Auskunfts- und/oder Rederechts durch einenBevollmächtigten ist auch ein Vollmachtsnachweis in Textform zu erbringen. Bittebeachten Sie, dass die besonderen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung desAuskunfts- und/oder Rederechts nicht bevollmächtigt werden können.Bitte beachten Sie, dass dafür während der Versammlung der Vorzugsaktionäre vomVorsitzenden angemessene zeitliche Beschränkungen festgelegt werden können.Die bei der Gesellschaft eingegangenen Fragen werden in der Hauptversammlungnach Maßgabe des § 118 AktG verlesen und beantwortet.Bitte beachten Sie hierzu auch die Teilnahmeinformation, die unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] abrufbar ist.4. Anträge von Aktionären in der Versammlung der Vorzugsaktionäre nach § 119AktGJeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt,in der Versammlung der Vorzugsaktionäre durch seinen besonderenStimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung im Sinne dieserEinberufung und die Erteilung einer entsprechenden Vollmacht an den besonderenStimmrechtsvertreter gemäß Punkt V. dieser Einberufung.Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts derAktionäre gem § 119 AktG finden Sie unter Punkt V. dieser Einberufung und in derTeilnahmeinformation, die unter www.btv.at/sonderhauptversammlung [http://www.btv.at/sonderhauptversammlung] abrufbar ist.5. Information zum Datenschutz der AktionäreDie Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft verarbeitetpersonenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG,dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl derAktien des Aktionärs, gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowiegegebenenfalls Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten) aufGrundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischenDatenschutzgesetzes, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im RahmenderVersammlung der Vorzugsaktionäre zu ermöglichen.Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für dieTeilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Versammlung derVorzugsaktionäre gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich. Rechtsgrundlagefür die Verarbeitung ist somit Artikel 6 (1) c) DSGVO.Für die Verarbeitung ist die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftdie verantwortliche Stelle. Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftbedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Versammlung der Vorzugsaktionäreexterner Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Rechtsanwälten, Bankenund IT-Dienstleistern. Diese erhalten von Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführungder beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Datenausschließlich nach Weisung der Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft. Soweit rechtlich notwendig, hat die Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft mit diesen Dienstleistungsunternehmen einedatenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.Nimmt ein Aktionär an der Versammlung der Vorzugsaktionäre teil, können alleanwesenden Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- undAufsichtsratsmitglieder, der Notar und alle anderen Personen mit einemgesetzlichen Teilnahmerecht in das gesetzlich vorgeschriebeneTeilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die daringenannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis)einsehen. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist zudem gesetzlichverpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere dasTeilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum Firmenbucheinzureichen (§ 120 AktG).Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für dieZwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern.Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus demUnternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrechtsowie aus Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionärengegen die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft oder umgekehrt vonder Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft gegen Aktionäre erhobenwerden, dient die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung undDurchsetzung von Ansprüchen in Einzelfällen. Im Zusammenhang mitGerichtsverfahren vor Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Datenwährend der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens biszu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung derpersonenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel IIIder DSGVO. Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Bank für Tirol undVorarlberg Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adressedatenschutz@btv.at oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaftc/o Andreas GerstenbauerTelefax: +43 505 333-802478Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO zu.Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der Bank fürTirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft www.btv.at [http://www.btv.at/] zufinden.VII. WEITERE ANGABEN UND HINWEISEGesamtzahl der Aktien und StimmrechteZum Zeitpunkt der Einberufung der Versammlung der Vorzugsaktionäre beträgt dasGrundkapital der Gesellschaft EUR 68.062.500,-- und ist zerlegt in 31.531.250Stamm-Stückaktien und 2.500.000 Vorzugs-Stückaktien. In derVersammlung derVorzugsaktionäre sind nur Vorzugsaktionäre stimmberechtigt. Die Gesellschafthält zum Zeitpunkt der Einberufung der Versammlung der Vorzugsaktionäre 57.479Vorzugs-Stückaktien als eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu.
Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur Versammlung der
Vorzugsaktionäre und damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser bekannt
gegeben werden.

Keine physische Anwesenheit
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei der kommenden Versammlung
der Vorzugsaktionäre weder Aktionäre noch Gäste zum Veranstaltungsort der
Versammlung der Vorzugsaktionäre kommen können.

Innsbruck, im Mai 2020
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Bereich Recht und Beteiligungen
Dr. Stefan Heidinger
+43-505333-1500
stefan.heidinger@btv.at