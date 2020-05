Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0942 Dollar. In New York hatte der Euro gegen 21.00 Uhr zuletzt mit 1,0952 Dollar notiert."Für Unterstützung sorgte der unerwartet deutliche Anstieg des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen. Zudem profitierte die Gemeinschaftswährung von der Schwäche des US-Dollars infolge einer insgesamt ...

