Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz hatte sich 2018 als erster Detailhändler der Schweiz das Ziel gesetzt, auf den Verkauf von Einwegplastikartikel wie Trinkhalme, Einwegbecher und -gläser, Teller, Besteck und Wattestäbchen mit Plastikschaft zu verzichten. Per Ende Geschäftsjahr 2019 wurde das Ziel erreicht.Nachdem Lidl in der Schweiz angekündigt hat, den Plastikeinsatz um 20 Prozent bis im Jahr 2025 zu reduzieren, wurden konkrete Massnahmen eingeleitet. In einem ersten Schritt hat Lidl Schweiz in seinen landesweit über 140 Filialen den Verkauf von Einwegplastikartikel wie Trinkhalme, Einwegbecher und -gläser, Teller, Besteck und Wattestäbchen mit Plastikschaft eingestellt. An ihre Stelle treten Produkte aus alternativen, recyclebaren und nachwachsenden Materialien. Bei den Wattestäbchen wurde beispielsweise auf einen Papierschaft umgestellt. Zur Grillsaison wird Lidl Schweiz - wie bereits im vergangenen Jahr - Einweggeschirr und -besteck aus alternativen Materialien in Aktion führen. Dazu gehört beispielsweise Holzbesteck aus 100 % FSC-Material und Schüsseln aus Bagasse - einem Abfallnebenprodukt der Zuckerproduktion."Wir verfolgen in unserer Plastikstrategie einen klaren Ansatz und der heisst: Vermeiden - Reduzieren - Wiederverwerten. Mit der Auslistung von Einwegplastikartikeln vermeiden wir den Einsatz von Plastik, sparen jährlich rund 50 Tonnen Plastik ein und tragen so zu einer Verbesserung unserer Plastikbilanz bei", so Andreas Zufelde, Chief Commercial und Marketing Officer bei Lidl Schweiz.MassnahmenLidl Schweiz hat bereits zahlreiche Massnahmen zur Plastikreduktion ergriffen. Dazu gehören:- der Verzicht auf die Abgabe von Gratisplastiksäckli an derKasse- der Verzicht auf den Verkauf von Plastiktragetaschen- der Ausbau des losen Warenangebots im Bereich Obst, Gemüse undTrockenfrüchte/Nüsse- der verstärkte Einsatz von Banderolen und Lasertechnik anstellevon Plastikverpackungen- die Reduktion der Schrumpffolien und desGetränkeflaschengewichts bei diversen Getränke-Artikeln- der Verzicht auf Plastik-Stülpdeckeln bei diversen Produkten ausdem Milch- und Molkereibereich Optimierungen erzielt Lidl Schweiz nicht nur durch den Verzicht auf Elemente der Verpackungen. Der Einsatz von Plastik kann auch reduziert werden, indem die Materialdicke und Grösse einzelner Verpackungen reduziert wird. So z.B. bei den Rüeblis, wo eine Einsparung von 12.5 Prozent Plastik erzielt werden konnte._________________________________________________________________Zur Plastikstrategie REset PlasticDie Schwarz Gruppe, die mit den Handelssparten Lidl und Kaufland zu den international größten Handelsunternehmen gehört, ist sich ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst und nimmt diese wahr. Mit "REset Plastic" hat sie eine ganzheitliche, internationale Strategie entwickelt, die sich in fünf Handlungsfelder gliedert: Vermeidung, Design, Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung. Damit wird die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" Wirklichkeit.Die fünf Leitsätze der Handlungsfelder von "REset Plastic - diePlastikstrategie der Schwarz Gruppe":1. REduce - Vermeidung Wir verzichten wo immer möglich undnachhaltig auf Plastik.2. REdesign - Design Wir gestalten Produkte so, dass sierecyclingfähig sind und schließen Kreisläufe.3. REcycle - Recycling Wir sammeln, sortieren, recyceln undschließen Wertstoffkreisläufe.4. REmove - Beseitigung Wir unterstützen bei der Beseitigung vonPlastikmüll aus der Umwelt.5. REsearch - Innovation und Aufklärung6. Für innovative Lösungen investieren wir in Forschung undEntwicklung und klären über Recycling und Ressourcenschonungauf. Pressekontakt:Lidl SchweizMedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100848218