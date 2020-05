Die Aktie der Softbank (WKN: 891624) ist in Zeiten des Coronavirus alles andere als in Form. Einerseits sorgt natürlich die Korrektur beziehungsweise der Crash für einen geringeren Wert des Portfolios. Wie hoch dieser beziffert wird, das werden wir gleich sehen. Aber auch weitere operative Probleme zehren an der Laune der Investoren. Insbesondere die unglückliche Beteiligung an WeWork sorgte weiterhin für Ungemach. Sogar ein Rechtsstreit scheint zu drohen, da die Beteiligungsgesellschaft sich zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...