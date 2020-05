Sienna Resources Inc. (20. Mai 2020) (SIE - TSX.v) (A1XCQ0 - FWB) (SNNAF - OTCBB) (das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Arctic Drilling AS aus Norwegen als Bohrpartner mit der Durchführung eines mehrere Löcher umfassenden Bohrprogramms im Vorzeigeprojekt von Sienna, dem Platin-Palladium- und Nickel-Projekt Slättberg in Schweden, beauftragt hat.Jason Gigliotti, President von Sienna, meint: "Wir freuen uns sehr, Arctic als unseren Bohrpartner zu gewinnen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Kenntnisse dieses Gebiets, was ein enormer Vorteil ist. Wir möchten auf unserem Erfolg des letzten Bohrprogramms aufbauen, in dessen Rahmen wir im Konzessionsgebiet einige der bis dato höchsten Platinmetallwerte (4,15 g/t) durchteuft haben. Wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit den Bohrungen beginnen können und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Junior-Bergbaumarkt solide Fundamentaldaten aufweist. Wir sind sehr zuversichtlich, was dieses Bohrprogramm zu einem Zeitpunkt liefern wird, an dem der Markt viel empfänglicher ist für Bohrergebnisse, als dies bei unseren Bohrungen im vergangenen Jahr der Fall war."Sienna absolvierte im Oktober 2019 ein Bohrprogramm mit zwei Löchern in seinem Projekt Slättberg in Schweden. Dieses Programm zielte auf zwei elektromagnetische ("EM") Anomalien ab, die im Zuge von Messungen im Bohrloch am Ende des Bohrprogramms 2018 erfasst wurden. Eine Anomalie wurde in der Nähe des Bohrlochs SIE-18-006 am westlichen Ende des Trends der historischen Nickelminen entdeckt und eine in der Nähe des Bohrlochs SIE-18-003 unweit des Zentrums des Mineralisierungstrends (siehe Abbildung 1).Bohrloch SIE-19-002 wurde niedergebracht, um eine starke EM-Resonanz westlich des Bohrlochs SIE-18-003 im Zentrum des Mineralisierungstrends zu erproben. SIE 19-002 durchteufte einen 0,55 Meter (m) mächtigen Erzgang (in 88,0 bis 88,55 m Tiefe) mit einer Anreicherung an Platinmetallen, der im Schnitt 0,22 Prozent (%) Nickel (Ni), 1,79 % Kupfer (Cu) und 4,15 ppm (4,15 g/t) PGE (4,05 g/t Platin vs. 0,095 g/t Palladium) lieferte. Die ungewöhnliche Platinmetallanreicherung in diesem Erzgang ist bemerkenswert und ergab einen der höchsten Werte, der jemals aus dem Konzessionsgebiet gemeldet wurde. Die Platinmetallgehalte in den Bohrlöchern 2019 von Sienna belegen das starke Potenzial für die Auffindung einer Platinmetallmineralisierung im Projekt. In einer Tiefe von 70 m durchteufte das Bohrloch SIE 19-002 auch eine nicht kartierte Abbaustätte. Dies zeigt, dass die Nickelmineralisierung in einem größeren Umfang abgebaut wurde, als dies die historischen Aufzeichnungen erkennen lassen.Bohrloch SIE-19-001 wurde niedergebracht, um die westliche Anomalie zu erproben. Im Loch wurden auf einem 28 m langen Abschnitt von 167 bis 195 m Tiefe mehrere Zonen mit einer Sulfidmineralisierung durchteuft. Dies ist die mächtigste Sulfidmineralisierungszone, die im Konzessionsgebiet jemals entdeckt wurde. Die Sulfidmineralisierung liegt in Form von massiven Sulfiderzgängen und Brekzien vor und steht mit einem ungewöhnlich mächtigen Schwarm von mafischen Gesteinsgängen in Zusammenhang. Der beste Abschnitt aus der Sulfidmineralisierungszone betrug 5,0 m (von 167,75 bis 172,75 m) mit im Schnitt 0,57 % Ni, 0,47 % Cu, 0,06 % Kobalt (Co) und 0,48 ppm Platinmetalle*, was einem NIÄq-Wert von etwa 1 % entspricht.Die Beschaffenheiten in den Sulfidabschnitten deuten auf eine tektonische Remobilisierung der Sulfide von einer nahegelegenen Quelle hin. In SIE-19-001 wurden zudem mehrere mächtige mafische Gesteinsgänge durchteuft, die weder in Aufschlüssen an der Oberfläche, noch in flachen Bohrlöchern anderenorts in diesem Gebiet zu finden sind. Die Reichhaltigkeit an Sulfiden, die höheren Platinmetallwerten und ein Schwarm von mafischen Gesteinsgängen legen nahe, dass sich Sienna einem Quellengebiet für die Sulfidmineralisierung und die damit verbundenen mafischen Einlagerungen nähert, wenn es im westlichen Zielgebiet immer tiefere Bohrungen absolviert.Abbildung 1*Die wahre Mächtigkeit wird auf 55 bis 65 % der angegebenen Länge geschätzt.Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101, genehmigt. 