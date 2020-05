Das Problem ist klein (maximal 160 nm), die Auswirkungen aber groß: Covid-19 lässt die Welt erstarren und rüttelt sie gleichzeitig kräftig durch. Nach Absage beziehungsweise Verschiebung aller Leitmessen in 2020 arbeiten Unternehmen nun an Möglichkeiten, Neuentwicklungen auf anderen Wegen vorzustellen. Koch Pac-Systeme beispielsweise holt Kunden virtuell auf eine echte Ausstellung. Die gesamte Industrie, und damit auch der Verpackungsmaschinenbau, steht vor einer in unserer Zeit bisher nicht dagewesenen Herausforderung: der Kontaktsperre, die als Folge der Corona-Pandemie verhängt wurde. So ist ...

