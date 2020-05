Die Vierpol-Batterieklemme VKB-635 dient der Kontaktierung von Batteriezellen, so dass sich Stromstärken bis 100 A sicher an Batteriezellen mit einer Dicke von 0,5 ± 0,1 mm übertragen lassen. Die vergoldeten Sense-Kontakte sorgen für eine lückenlose Kontaktierung sowie präzise Messung der Spannung direkt am Prüfling (DUT). Die verzinnten Kontaktflächen des VKB-635 ermöglichen eine stressarme und passive Kontaktierung bei geringem Kontaktwiderstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...