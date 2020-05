Wow, was für ein Paukenschlag an den Aktienmärkten. Vorgestern ist es zu einer kräftigen (Intraday-)Rally gekommen. Der DAX ist zum Beispiel um satte 5,67 % in die Höhe geschossen. Dieser starke Kursanstieg hat dazu geführt, dass der deutsche Leitindex bis über das Hoch der Welle B steigen konnte (siehe blaue Buchstaben im folgenden Chart). Die ABC-Korrektur gilt somit zunächst als beendet und es ist damit zu rechnen, dass ein neuer 5-gliedriger Aufwärtszyklus eingeleitet wurde. Gestern ist der ...

