Stuttgart (ots) - Liveübertragung aus der Thomaskirche am Sonntag, 24. Mai 2020 von 10:15 bis 11 Uhr im SWR FernsehenSolidarität und Nächstenliebe stehen im Mittelpunkt einer multireligiösen Feier des Pforzheimers "Rat der Religionen" in der Thomaskirche in Pforzheim-Nord. Anlass ist das Ende des Fastenmonats Ramadan. Das Ramadanfest gehört zu den höchsten Feiertagen für Muslime. An der multireligiösen Feier nehmen Vertreter*innen von sieben Pforzheimer Religionsgemeinschaften teil, die gemeinsam im "Rat der Religionen" an dem interreligiösen Dialog in Pforzheim mitwirken. SWR1 Moderator Marc Weyrich ("Sonntagmorgen") eröffnet die Veranstaltung, es moderiert Mirzeta Haug, eine der Sprecher*innen des "Rat der Religionen". Der SWR sendet live am 24. Mai 2020 von 10:15 bis 11 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek unter www.ardmediathek.de/swr/search/gottesdienst zu sehen. Die multireligiöse Feier findet ohne Besucher*innen statt.Glaubenstexte, Gebete, SegensgrüßeAus dem "Rat der Religionen" Pforzheim nehmen teil Dede Hasan Akbaba, Geistlicher ("Dede") der alevitischen Gemeinde; Imam Aftab Aslam von der Ahmadiyya-Gemeinde; Generalsekretär und Dialogbeauftragter Yavuz Cevik von der Fatih-Moschee; von der jesidischen Gemeinde Arabisch-Übersetzer Eyas Elias und Sprachlehrerin Mülkiye Kurt; Rami Suliman, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden sowie der Jüdischen Gemeinde Pforzheim; von der katholischen Kirche Pastoralreferent Tobias Gfell; von der evangelischen Kirche Dekanin Christiane Quincke.Musikalische GestaltungNeben anderen wird Kord Michaelis, Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Landeskirche in Baden, die Feier musikalisch gestalten.PforzheimDie Stadt Pforzheim liegt am Nordrand des Schwarzwalds. Am 23. Februar 1945 wurde der Stadtkern durch die Alliierten fast vollständig zerstört. Die Stadt hat knapp 128.000 Einwohner*innen, Menschen aus fast 140 Nationen leben dort. Der "Rat der Religionen" wurde im Mai 2018 gegründet.ARD Mediathek: Die multireligiöse Feier ist nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/swr/search/gottesdienst zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/multireligioese-feier