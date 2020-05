Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Schneller Insolvenzcheck im eCommerce (press1) - 20. Mai 2020 - Omikron Data Quality Express schützt Händler vor Zahlungsausfällen Produktionsausfälle, Kurzarbeit, Insolvenzen: Die Corona-Pandemie setzt der Wirtschaft stark zu. Eine Folge davon ist die Zunahme von Zahlungsausfällen, sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen. Und da sich der Handel derzeit verstärkt digital abspielt, tragen insbesondere B2B- und B2C-Online-Shops ein hohes Risiko, insolvente Kunden zu beliefern. Insolvenzauskünfte oft teuer und nicht up to date Bislang waren Insolvenzchecks aufwändiger als nötig. Oft wurden mehrere Auskunfteien befragt und verschiedenste Informationen teuer zusammengestellt, die dann teilweise schon wieder um Wochen veraltet waren. Eine solch teure Prüfung kann im Checkout bei hochpreisigen Produkten durchaus Sinn machen. Für eine erste Einschätzung von Online- Shoppern zahlt sich ein solcher Aufwand aber in der Regel nicht aus. Hier genügt meist nur diese einzige Information: ist der Kunde solvent oder insolvent? Ist letzteres der Fall, kann man sich das Einholen weiterer Informationen buchstäblich sparen. Schneller Insolvenz-Check mit "Omikron Data Quality Express" Omikron Data Quality Express ist eine Komplett-Lösung, mit der Online- Händler ihre Daten auf nur einer Plattform prüfen, bereinigen, und anreichern können, etwa mittels postalischer Korrektur, Compliance-Prüfung - oder eben Insolvenzcheck. Beim Insolvenzcheck greift Omikron Data Quality Express auf Referenzdaten zurück, die aus offiziellen Quellen stammen. Das macht den Service nicht nur günstig, sondern auch top-aktuell, denn die Daten werden bis zu drei Mal täglich aktualisiert. Grundsätzlich lässt sich der Insolvenzcheck auf zwei Arten nutzen: *