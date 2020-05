Robo-Advisor Echtgeldtest: Kapilendo schließt 1-Jahres-Zeitraum mit positiver Rendite abDGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Fonds Robo-Advisor Echtgeldtest: Kapilendo schließt 1-Jahres-Zeitraum mit positiver Rendite ab (News mit Zusatzmaterial)20.05.2020 / 10:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.P R E S S E M I T T E I L U N GRobo-Advisor Echtgeldtest - Kapilendo schließt 1-Jahres-Zeitraum mit positiver Rendite abBerlin, 20.05.2020. Kapilendo schließt den Robo-Advisor Echtgeldtest der Vergleichsplattform Brokervergleich.de mit einem positiven Ergebnis als Zweitplatzierter ab. Seit Mai 2019 ist Kapilendo mit dem Allwetter ETF-Portfolio Teil des Wettbewerbs, an dem 20 Robo-Advisor mit Echtgelddepots teilnehmen. Mit einer Performance von plus 1,9% für den 1-Jahres-Zeitraum von Mai 2019 bis Mai 2020 liegt Kapilendo auch vor den beiden Benchmarks. In den beiden anderen Vergleichskategorien "Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis" und "Risikomanagement" erzielt Kapilendo mit dem Allwetter-Portfolio jeweils den ersten Platz. https://www.brokervergleich.de/robo-advisor/echtgeld-test/"Dass Rendite und gutes Risikomanagement sich nicht ausschließen müssen, zeigt unser Allwetter ETF-Portfolio. Kapilendo hat das beste Rendite-Risiko-Verhältnis erzielt und auch der zweite Platz bei der Performancewertung demonstriert die erstklassige Ausrichtung des Portfolios. Für uns ist vor allem wichtig, nicht nur in einem kurzen Zeitraum gute Ergebnisse zu erzielen, sondern mittel- bis langfristig die Anlageziele unserer Kunden zu erreichen. Dafür beschäftigen wir uns intensiv mit der optimalen Portfoliozusammenstellung. Indem wir größere Verluste in Crashphasen vermeiden, brauchen wir in einer anschließenden Erholung viel weniger Zeit, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Unser Allwetter-Ansatz kann Verluste nachweislich erfolgreich begrenzen, wenn es zu Turbulenzen kommt und nimmt auf der anderen Seite maßgeblich am langfristigen Aufwärtstrend der Kapitalmärkte teil. Die Ergebnisse des Brokervergleichs zeigen, dass darin der größte Unterschied zu unseren Konkurrenten liegt", sagt Björn Siegismund, Chief Investment Officer der Kapilendo. https://www.kapilendo.de/digitale-vermoegensverwaltung/robo-advisor-test#/Über den Echtgeld-Test Brokervergleich.de bietet seit Mai 2015 Deutschlands ersten und bisher einzigen Echtgeld-Test für Online-Vermögensverwaltungen. Bei allen getesteten Anbietern wird ein Depot eröffnet und echtes Geld in ein Portfolio mit ausgewogenem Risiko investiert. Die Entwicklung der Rendite wird monatlich berechnet. Als Benchmarks dienen eine Kombination aus 50 % MSCI World (Aktien) und 50 % Barclays Aggregate Bonds (Anleihen) sowie ein Portfolio nach Kommer-Strategie.Über die Kapilendo AG Die Kapilendo AG bietet umfassende, digitale Investment Banking Services für den Mittelstand. Auf Basis modernster Technologie gestaltet Kapilendo den Zugang zu Kapital für Unternehmen einfacher, schneller und günstiger. Auf der Fremdkapitalseite stehen KMUs digitale Finanzierungslösungen in Form klassischer Kredite, Nachrangdarlehen und tokenbasierter Schuldscheindarlehen zur Verfügung. Auf der Eigenkapitalseite ermöglicht Kapilendo digitale Aktienemissionen. Die Platzierungen erfolgen öffentlich oder als Private Placement.Im digitalen Wealth Management erhalten Unternehmer und vermögende Privatanleger innovative und intelligente Anlagelösungen mit persönlicher Beratung. Das Leistungsangebot beinhaltet Robo-Advisor-Services und alternative Investmentstrategien in den Bereichen Private Debt, Private Equity, Immobilen sowie Kryptowährungen. Investoren, die ihr Vermögen nach ökologischen und sozialen Kriterien anlegen möchten, finden ebenfalls passende Lösungen.Die Kapilendo AG wurde im Jahr 2015 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Sie verfügt gemeinsam mit Ihren Töchtergesellschaften über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie über eine Lizenz für das Kryptoverwahrgeschäft. Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest Holding AG, die FinLab AG und das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin.