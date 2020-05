Smiths Detection hat heute die Verfügbarkeit seiner neuen Ultraviolettlicht-Kits (UVC) bekannt gegeben, die bis zu 99,9 der Mikroorganismen auf den Gepäckwannen an Sicherheitskontrollpunkten beseitigen können. Der Nachweis erhöhter Hygienestandards wird entscheidend dazu beitragen, das Vertrauen von Reisenden und Personal in Flughäfen während und nach der COVID-19-Pandemie zurückzugewinnen. UVC ist eine der Möglichkeiten, einen längerfristigen Schutz vor Bakterien oder Viren auf Flughäfen zu gewährleisten.

Smiths Detection Launches Ultraviolet Light Upgrade Kits for Checkpoints Capable of Killing 99.9% of Microorganisms on Baggage Trays (Photo: Business Wire)

Die UVC-Kits von Smiths Detection tragen dazu bei, Passagiere und Personal vor der Kontaktübertragung ansteckender Krankheiten beim Passieren der Sicherheitskontrollpunkte an Flughäfen zu schützen. Die UVC-Kits desinfizieren die Gepäckwannen automatisch, während sie vom Rückgabebereich zurück zur Entnahmestation transportiert werden. Dank des speziell konzipierten Gehäuses und einiger anderer Sicherheitsmerkmale stellt das UVC-Licht kein Gesundheitsrisiko für Personal oder Passagiere dar und kann schnell und einfach in bestehende Gepäckwannen-Fördersysteme installiert werden.

Diese bewährte Technologie wird seit vielen Jahren erfolgreich zur Desinfektion von Oberflächen in Industriezweigen mit hohen Hygieneanforderungen eingesetzt, wie etwa in der Lebensmittel- und Gesundheitsbranche. Ihre Anwendung bei der Sicherheitskontrolle an Kontrollpunkten wird das Kontaminationsrisiko verringern und somit die Sicherheitsbedenken von Passagieren und Personal ausräumen.

"Als vertrauenswürdiger Berater innerhalb der Branche arbeitet Smiths Detection weltweit mit Flughäfen zusammen, um notwendige Verbesserungen ihrer Infrastruktur bereitzustellen, die als Antwort auf die Pandemie implementiert werden können", so Richard Thompson, Global Director Aviation. "UVC-Licht ist eine praktische, unkomplizierte Möglichkeit mit der Flughäfen dazu beitragen können die Übertragung von Bakterien oder Viren, die sich auf der Oberfläche der Gepäckwannen befinden, kurz- und langfristig zu reduzieren."

Derzeit werden Tests der Lösung an Flughäfen eingeleitet und die UVC-Kits sind mit sehr kurzen Lieferfristen zur Installation erhältlich. Nähere Informationen sind verfügbar unter https://www.smithsdetection.com/products/ultraviolet-light-tray-disinfection/

ENDE

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur Erkennung und Überprüfung von Gefahren für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Aufgrund unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung und Firmengeschichte an vorderster Front sind wir in der Lage, die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln bereitzustellen.

