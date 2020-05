FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinigung Cockpit (VC) hat alle Beteiligten dazu aufgerufen, sich bei der Rettung des Lufthansa-Konzerns stärker ins Zeug zu legen. Die durch die Corona-Krise schwer angeschlagene Fluggesellschaft verhandelt seit Wochen mit der Bundesregierung über ein Rettungspaket. Die Vereinigung Cockpit, der Berufsverband des Cockpit-Personals in Deutschland, mahnte nun an, diese Verhandlungen nicht am Streit über Details scheitern zu lassen.

Politiker wollen mögliche Staatshilfen für die Deutsche Lufthansa an verschiedene Bedingungen knüpfen, über die bislang keine Einigkeit herrscht. "Deutschland braucht eigenen Luftverkehr", sagte Markus Wahl, Präsident der Vereinigung Cockpit. "Gerade im Netzwerkgeschäft und bei der Fracht sind eigene starke Airlines wie die Lufthansa für eine Exportnation unverzichtbar. Das wissen beide Seiten - und niemand darf dies in einer solch ernsten Situation zum eigenen Verhandlungsvorteil nutzen."

Eine Insolvenz in Eigenverwaltung würde eine schwerwiegende Vertrauenskrise von Mitarbeitern, Kunden, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in das Unternehmen auslösen, und die Zukunft deutscher Airlines nachhaltig gefährden, hob die VC hervor. Dies müsse unbedingt vermieden werden. In Deutschland seien hunderttausende Arbeitsplätze direkt und indirekt mit der Luftfahrt verbunden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.