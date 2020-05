Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der TAMAC Qilin - China Champions (ISIN LU1242508387/ WKN A14UHX, AK D EUR) des britischen Asset Managers TAMAC will Chinas Champions von morgen ausfindig machen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Aktuelle chinesische Champions würden daher aus Sicht von TAMAC eher weniger zum Portfolio, sondern vielmehr Unternehmen mit viel Zukunftspotenzial gehören. Seit Auflegung 2015 habe sich der Fonds besser entwickelt als der MSCI China All Shares, selbst im laufenden Jahr komme er auf ein Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...