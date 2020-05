Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Poster-Präsentationen heben die laufenden klinischen Studien zu Globo H und AKR1C3-Antigenen bei verschiedenen Tumorarten hervorOBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Glycosphingolipid-immunonkologischen Therapeutika, die auf die Antigene der Globo-Serie (Globo H und SSEA-4) abzielen, und Chemotherapeutika, die auf AKR1C3 abzielen, gab heute bekannt, dass im Rahmen des ASCO20 Virtual Scientific Program der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 29. - 31. Mai Daten präsentiert werden, diedie laufenden klinischen Studien zu den Globo H- und AKR1C3-Antigenen bei verschiedenen Tumorarten hervorheben.Diese Studien werden von den leitenden Prüfärzten für OBI Pharmas First-in-Class Anti-Globo H Krebsimpfstoff (Adagloxad Simolenin), das First-in-Class Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (OBI-999) und das First-in-Class auf AKR1C3 abzielende Prodrug (OBI-3424) vorgestellt."Auf der Grundlage unserer auf Anti-Globo H und AKR1C3 abzielenden Ansätze bei Krebserkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf ist OBI Pharma stolz darauf, bei ASCO20 für unsere First-in-Class-Therapeutika Adagloxad Simolenin, OBI-999 und OBI-3424 Poster über den Fortschritt unserer Studien präsentieren zu können. Wir freuen uns darauf, zukünftige Updates unserer Studien zur Verfügung zu stellen, von denen wir glauben, dass sie potenziellen therapeutischen Nutzen für Krebspatienten bieten könnten", erklärte Tillman Pearce, MD, Chief Medical Officer bei OBI Pharma.Abstract: TPS599 / Poster: 91Titel: Phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of adagloxad simolenin (OBI-822) and OBI-821 treatment in patients with early-stage triple-negative breast cancer (TNBC) at high risk for recurrence. (Randomisierte, doppelblinde, plazebokontrollierte Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der Adagloxad Simolenin (OBI-822) und OBI-821-Behandlung von Patientinnen mit triple-negativem Brustkrebs (TNBC) im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko).Präsentiert von: Hope S. Rugo, MD, FASCO University of California San Francisco Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, San Francisco, CATitel der Session: Breast Cancer-Local/Regional/AdjuvantDatum und Uhrzeit der Session: Freitag, 29. Mai 2020. 8:00 Uhr -- 11:00 Uhr (Zeitzone Eastern Time)https://meetinglibrary.asco.org/record/191690/abstract Abstract: TPS3657 / Poster: 387Titel: A phase I/II, open-label, dose-escalation, and cohort-expansion study evaluating the safety, pharmacokinetics, and therapeutic activity of OBI-999 in patients with advanced solid tumors. (Eine Phase-I/II-, Open-Label-, Cohort-Expansion-Studie mit Dosissteigerung zur Bewertung der Sicherheit, Pharmakokinetik und therapeutischen Aktivität von OBI 999 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren).Titel der Session: Developmental Therapeutics-Molecularly Targeted Agents and Tumor BiologyPräsentiert von: Apostolia Maria Tsimberidou, MD, Ph.D, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TXDatum und Uhrzeit der Session: Freitag, 29. Mai 2020. 8:00 Uhr -- 11:00 Uhr (Zeitzone Eastern Time)https://meetinglibrary.asco.org/record/191854/abstract Abstract: TPS3658 / Poster: 388Titel: A first-in-man phase I/II study of OBI-3424, an AKR1C3-selective bis-alkylating agent prodrug, in subjects with advanced cancer, including hepatocellular carcinoma (HCC) and castrate-resistant prostate cancer (CRPC). (Eine First-in-Man Phase-I/II-Studie zu OBI-3424, einem AKR1C3-selektiven bisalkylierenden Prodrug-Wirkstoff bei Probanden mit fortgeschrittenem Krebs, einschließlich hepatozellulärem Karzinom (HCC) und kastrat-resistentem Prostatakrebs (CRPC).Titel der Session: Developmental Therapeutics-Molecularly Targeted Agents and Tumor BiologyPräsentiert von: Apostolia Maria Tsimberidou, MD, Ph.D, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TXDatum und Uhrzeit der Session: Freitag, 29. Mai 2020. 8:00 Uhr -- 11:00 Uhr (Zeitzone Eastern Time)https://meetinglibrary.asco.org/record/191750/abstract Die oben genannten Poster-Präsentationen werden am 29. Mai 2020 unter www.obipharma.com online verfügbar sein.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickeln und zu lizenzieren, darunter die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 und weitere vielversprechende Zielmoleküle.Das neuartige auf Globo H ausgerichtete First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens umfasst: Adagloxad Simolenin (vormals OBI-822), ein aktiver Globo H Immuntherapie-Impfstoff; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige First-in-Class-Therapie des Unternehmens, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekulares Prodrug), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, einschließlich der von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau eingereichten Unterlagen.