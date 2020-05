BERLIN (Dow Jones)--Übernahmen im Gesundheitssektor aus Nicht-EU-Ländern sollen künftig schärfer kontrolliert werden. Eine entsprechende Verordnung hat das Bundeskabinett gebilligt, wie das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) mitteilte. Zukünftig soll eine Meldepflicht greifen, wenn Firmen aus Drittstaaten Anteile von mehr als 10 Prozent an strategisch wichtigen Herstellern erwerben wollen.

Stärker schützen will die Regierung damit Unternehmen, die Impfstoffe, Arzneimittel, persönliche Schutzausrüstung oder Medizingüter zur Behandlung hochansteckender Krankheiten - beispielsweise Beatmungsgeräte - entwickeln oder herstellen. Mit der Änderung werde sichergestellt, "dass die Bundesregierung von kritischen Unternehmenserwerben im Gesundheitssektor erfährt und diese prüfen kann", erklärte Altmaier. "Die aktuelle Corona-Krise zeigt, wie wichtig medizinisches Knowhow und eigene Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa in Krisensituationen sein können."

Das Wirtschaftsministerium kündigte an, weitere Vorschläge zur Änderung der Verordnung noch im Sommer vorzulegen. Die Änderung ergänzt die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes, die bereits Anfang April 2020 beschlossen wurde und gegenwärtig im Bundestag beraten wird.

