Stuttgart (www.fondscheck.de) - In der Corona-Krise steht Gold insbesondere bei Privatanlegern im Fokus, so die Börse Stuttgart.Das hohe Interesse zeige sich auch bei EUWAX Gold II (ISIN DE000EWG2LD7/ WKN EWG2LD): Seit Anfang März 2020 sei der für das Exchange-Traded Commodity hinterlegte Goldbestand um 27 Prozent auf rund 8,1 Tonnen gestiegen. Das tägliche Handelsvolumen an der Börse Stuttgart sei viermal so hoch wie im Vorjahresdurchschnitt gewesen. Dabei seien fast fünfmal mehr Kauf- als Verkaufsorders ausgeführt worden. EUWAX Gold II verbriefe ein Gramm eines 100-Gramm-Goldbarrens und sei zu 100 Prozent mit physischem Edelmetall unterlegt. ...

