Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund und die Länder haben Kriterien für Öffnungskonzepte weiterer Kunst- und Kultureinrichtungen in der Corona-Krise vereinbart. Die Kultur-Ministerkonferenz und Kultur-Staatsministerin Monika Grütters (CDU) hätten sich "auf Eckpunkte für eine planvolle Öffnung weiterer kultureller Einrichtungen und Aktivitäten verständigt", gab das Bundespresseamt bekannt. Das Papier sei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs übermittelt worden und stelle eine Vorlage für Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten dar.

Die Eckpunkte enthalten laut den Angaben Empfehlungen und Kriterien für Öffnungskonzepte für Kunst- und Kultureinrichtungen aller Sparten und Branchen vor dem Hintergrund der lokalen Entwicklungen der Infektionszahlen. Grundlage dieser kriterienbasierten Handlungsempfehlungen seien von Branchenverbänden entwickelte Konzepte. Demnach seien unter anderem "Vor-Ort-Konzepte mit grundlegenden Schutzvorkehrungen zu entwickeln", die individuell an die jeweilige Spielstätte, Einrichtung oder Veranstaltung angepasst sind.

Als Bestandteile werden beispielsweise Ticketing-Systeme, Besucherstrom-Management und obligatorische Platzreservierungen genannt. Die künstlerischen Programme müssten, so die Empfehlungen, den sich verändernden Bedingungen angepasst werden. Denkbar seien zum Beispiel "kleinformartige Darbietungen sowohl in geschlossenen Räumlichkeiten als auch im Freien, Freiluftaufführungen, Formate in kleinerer Besetzung als Alternativen und Mehrfachaufführungen kürzerer Programme". Für die Kinos wird empfohlen, "möglichst nahe beieinanderliegende Wiedereröffnungstermine anzustreben".

May 20, 2020 06:12 ET (10:12 GMT)

