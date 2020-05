Die Wall Street dürfte nach der Verschnaufpause am Vortag zur Wochenmitte fester in den Handel starten. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich 1,2 Prozent zu. Neuigkeiten zur Corona-Pandemie gibt es kaum. Die Euphorie über Fortschritte bei einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus, die zu Wochenbeginn mit zu einer Kaufrally beigetragen hatte, hat sich wieder gelegt, auch weil die US-Gesundheits-Website Stat News Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffes von Moderna geschürt hatte. Moderna hatte aber selbst schon mitgeteilt, dass der Impfstoff bei einigen Probanden eine Immunreaktion hervorgerufen habe, aber nicht bei allen.

Angesichts der globalen rezessiven Folgen der Corona-Pandemie herrscht bei den Anlegern weiterhin ein gewisses Maß an Verunsicherung. Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftliche Erholungsphase wohl länger als ursprünglich von einigen erwartet dauern wird.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda, jedoch werden die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen veröffentlicht. Die vom privaten American Petroleum Institute (API) am Dienstag nach US-Handelsschluss vorgelegten Daten hatten einen Rückgang der Bestände in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel ausgewiesen.

Gegen 20 Uhr (MESZ) wird zudem das Protokoll der Fed-Sitzung vom 28. bzw. 29. April veröffentlicht. Neues erwarten die Anleger hiervon jedoch nicht. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte zuletzt bei seiner Senats-Anhörung am Dienstag bekräftigt, dass die Fed alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen werde, um die US-Wirtschaft zu stützen.

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hat derweil davor gewarnt, die US-Wirtschaft im Angesicht der Pandemie zu schnell wieder hochzufahren. Rosengren ist aktuell im zinsgebenden Offenmarktausschuss jedoch nicht stimmberechtigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2020 06:22 ET (10:22 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.