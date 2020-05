LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca nach der Ausweitung der US-Zulassung für Lynparza für Prostatakrebs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Das Mittel bleibe ein Grundstein seiner überdurchschnittlichen Erwartungen an die Briten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt traut er Lynparza Umsätze in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar zu - etwa 1,4 Milliarden davon bei Prostatakrebs./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2020 / 07:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

