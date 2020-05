BERLIN (dpa-AFX) - Die staatliche Lohnersatzzahlung für Eltern bei eingeschränktem Kita- und Schulbetrieb kann nach Angaben von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) künftig auch tageweise in Anspruch genommen werden. "Mittlerweile gibt es teilweise Öffnungen in Kitas und Schulen, aber keine vollständige Kinderbetreuung", sagte Heil am Mittwoch in Berlin. Die Regelung werde deshalb "flexibilisiert". "Das heißt die Inanspruchnahme kann auch tageweise erfolgen."



Das Bundeskabinett hatte zuvor beschlossen, die Lohnersatzzahlungen des Staates für Eltern, die wegen eingeschränkten Schul- oder Kitabetriebs nicht zu Arbeit können, auszuweiten. Die Verdienstausfall-Entschädigung von 67 Prozent des Nettoeinkommens soll künftig pro Elternteil für maximal zehn Wochen statt wie bisher sechs Wochen gezahlt werden. Bei tageweiser Inanspruchnahme verlängere sich die Entschädigung entsprechend weiter, sagte Heil. Alleinerziehende Eltern sollen sogar Anspruch auf bis zu 20 Wochen Entschädigung haben./jr/DP/eas

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken