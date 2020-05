Stuttgart (ots) - Dokumentation "Wirtschaft im Corona-Schock - wie überstehen wir die Krise?" in der Reihe "betrifft" am Mittwoch, 27. Mai 2020, 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekDie Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft sind in ihrem ganzen Ausmaß bisher kaum abzusehen, sie könnten auch den Südwesten in eine tiefe Rezession schicken. Zahllose Arbeitsplätze und das Wohlstandsmodell Deutschland stehen auf dem Spiel. Die Dokumentation aus der Reihe "betrifft" im SWR Fernsehen begleitete Unternehmen, betroffene Arbeitnehmer*innen und die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in der Zeit der virusbedingten Einschränkungen. "Wirtschaft im Corona-Schock - wie überstehen wir die Krise?" ab 26. Mai, 16 Uhr, in der ARD Mediathek und am Mittwoch, 27. Mai 2020, 20:15 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen. Ein Film von Claus Hanischdörfer und Geli Hensolt.Tausende Firmen haben ihre Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit geschickt. Wie geht es weiter? Reichen die Hilfsprogramme der Regierung? Wer profitiert, wer verliert? Am Ende wird nichts mehr so sein wie vor der Corona-Krise. Trifft die Krise die Wirtschaft mit der Wucht, die manche Expert*innen befürchten?Stuttgarter Traditionsgeschäft wird zum Online-ShopDas Stuttgarter Traditionsgeschäft "Korbmayer" verkauft seit mehr als 150 Jahren Baby- und Kindermode. Jetzt kämpft Geschäftsführer Florian Henneka ums Überleben und versucht, mit einem neu belebten Online-Shop den drohenden Abgrund zu umschiffen.Tagungshotel in Bühl ohne GästeDas Tagungshotel "Hotel am Froschbächel" im badischen Bühl durfte nur noch Geschäftsreisende beherbergen und musste den Restaurantbetrieb einstellen. In Folge davon brach der Umsatz so gut wie komplett ein. Erst seit Kurzem können Renate Haag und ihr Sohn Robert das Restaurant wieder öffnen, ab Pfingsten auch privat Reisende empfangen. Gelingt ihnen in absehbarer Zeit eine Kompensation der erlittenen Verluste?Schaustellerfamilie aus Benningen ohne AlternativeDie Schaustellerfamilie Moser hatte dieses Jahr in ein neues Spiegelkabinett investiert und wollte in der Frühlingsfest-Saison damit durchstarten. Nach der Absage aller Volksfeste steht die Familie vor dem Aus. Sie gehört zu den Berufsgruppen, die auf Grund der Pandemie unmittelbar in ihrer Existenz bedroht sind."betrifft" - aktuelle Themen, transparente RechercheDie SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauer*innen in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade diese Expert*innen zu Wort kommen und andere nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" hinterfragt Phänomene und verdeutlicht Entwicklungsprozesse. Die Filme beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen die Geschichten Einzelner.ARD Mediathek: Verfügbar ab 26. Mai 2020, 16 Uhr, bis 26. Mai 2021 in der ARD Mediathek unter www.ARDmediathek.deYoutube: Nach Ausstrahlung im SWR Doku-Kanal.Fotos: Über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/betrifft-corona-schockPressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4602197